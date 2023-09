«Case popolari, il Comune restituisca i soldi» 

Erano lì dal 2015, fermi in attesa che Palazzo Bacaredda decidesse di spenderli per fare interventi (di manutenzione) sul patrimonio Erp. Alla fine 3,6 milioni di euro (di 4) che la Regione aveva messo a disposizione per tamponare l’emergenza abitativa della città dovranno tornare al mittente. Il motivo? Quei soldi (ai quali si aggiungono altri 3,5 milioni riservati ad Area, l’azienda regionale per l’edilizia abitativa, per la riqualificazione delle case di Sant’Elia) non sono stati spesi e dal momento che il Comune non riuscirà a utilizzarli entro il termine indicato (il 15 novembre 2023) sono tecnicamente “persi” e dovranno essere restituiti alla Regione che adesso li gira ad altri Comuni (Sorgono, per realizzare alloggi a canone sociale, Gonnostramatza, per costruire un ponte all’interno del centro abitato, Capoterra, per la diga, solo per citarne alcuni).

L’accusa

«È incredibile», tuonano i consiglieri comunali del gruppo Progressisti (Matteo Massa, Anna Puddu, Francesca Ghirra e Marco Benucci) che hanno presentato una interrogazione in merito. «Mentre le case di edilizia popolare a Cagliari, vecchie e abbandonate, cadono a pezzi, e le persone sono costrette a vivere la frustrazione di chi non gode dei servizi indispensabili per condurre una vita dignitosa, la città perde complessivamente oltre 6,5 milioni di euro per l’incapacità politica di fare progetti», aggiungono.

«Risorse perse»

A far saltare sulla sedia i consiglieri di centrosinistra è una delibera della Regione dove si legge che sia la riqualificazione di Sant’Elia che gli interventi sul patrimonio sul patrimonio Erp del Comune «hanno subito rallentamenti non compatibili con le regole temporali di spedita relative al “Piano infrastrutture”, rendendo necessario operare una rimodulazione finanziaria dell'importo assegnato ai due interventi». Il Comune spende ogni anno per la manutenzione straordinaria delle case di edilizia residenziale popolare circa 3 milioni all’anno. «Soldi del bilancio comunale», spiega Anna Puddu. «Poi ha a disposizione risorse della Regione per fare una seria programmazione sull’edilizia popolare ma per incapacità e inefficienza non riesce a spenderle», aggiunge.

Inizialmente, la Regione aveva destinato alle case popolari di Cagliari 4 milioni, oggi se ne riprende 3,6 lasciando appena 400mila euro che servivano per la progettazione. «Ecco dove siamo rimasti, alla progettazione, la fase iniziale», afferma Matteo Massa. Lo stesso vale per Area che per la “riqualificazione del quartiere Sant’Elia” aveva a disposizione 3,5 milioni e ora deve restituire 3 milioni (anche in questo caso mezzo milione è servito per la progettazione).

«Promesse disattese»

I Progressisti scrivono al sindaco e alla Giunta «per conoscere le criticità operative che hanno condotto ai rallentamenti non compatibili». «Cagliari è una città ad alta tensione abitativa con circa mille persone in attesa di un alloggio popolare, tantissime in coabitazione e in condizione di sovraffollamento. Di fronte a questa emergenza, l’amministrazione millanta un grande interesse per rilanciare per esempio le periferie, ma senza azioni conseguenti. Questo perché alla fine si riempiono la bocca di slogan. Chiederemo conto di questa ennesima inefficienza politica ai danni della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA