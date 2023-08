Case popolari, i numeri del bando 

Arrivano ventidue domande per le dieci case popolari di via Suor Anna Lucia a Carbonia, tra queste ci sono anche le quattro abitazioni occupate abusivamente un mese fa.

Il blitz

È la risposta al bando extra indetto dal Comune, una sorta di bando anti-sfondamento, nei giorni successivi alle azioni illegali compiute da chi si era insediato senza titolo in quattro delle 60 case a canone concordato che Area ha costruito nel rione Suor Anna Lucia. Delle sessanta abitazioni (una ventina su due piani con ampio giardino, le altre di dimensioni più ridotte), dieci erano rimaste da anni non assegnate. Ai primi di luglio ad abitarle, violando la legge, ci hanno pensato quattro famiglie. Col passare delle ore l’ipotesi sgombero forzato era stata accantonata per la presenza di minori. Ed era venuta meno anche la possibilità di fare vigilanza armata per evitare nuove occupazioni. La rabbia degli inquilini in regola si era tradotta anche in una segnalazione alla Procura e del caso se ne occupa anche la Prefettura.

Le paure

Una delle contromisure adottate dal Comune (benché le case appartengano ad Area) era stata l’indizione di un nuovo bando che prevede il versamento di caparre sino a 6.000 euro, e canoni sino a 450 euro, cifre che potrebbero scoraggiare i futuri assegnatari. Ma i candidati hanno anche altre preoccupazioni: «Ho fiducia che tutto si sistemerà ma se dovessi vincere non vorrei davvero che per questioni tecniche legate alle mie esigenze mi venisse assegnata una casa già occupata abusivamente: vorrei poi capire perché è necessario versare un’esosa caparra e perché in una parte dell’agglomerato è istituito il condominio, in un’altra no», riflette Alessandro Pani, 42enne impiegato di Carbonia. Il Comune segue con attenzione la vicenda: «Gli uffici stanno istruendo le pratiche – spiega il sindaco Pietro Morittu – se il bando non darà buoni risultati rappresenteremo alla Regione l’urgenza di modificare con decreto la destinazione degli alloggi: alcune tipologie d’affitto e poi vendita non rispondono più alle esigenze dei cittadini, come emerso dagli ultimi bandi».