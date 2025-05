Case popolari, graduatoria ferma da 10 anni 

Graduatoria ferma da quasi 10 anni, nuovi alloggi più volte annunciati ma di fatto bloccati. E palazzoni di via Lussu trasformati in un ghetto al centro della città. Una situazione - quella delle case popolari a Selargius - sempre al centro della politica cittadina che chiede una svolta per tamponare l’emergenza abitativa. Nel frattempo da Area - l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa - annunciano la conclusione del progetto da 1 milione e mezzo per la costruzione dei quattordici nuovi alloggi attesi da anni nella borgata Santa Lucia.

Le colpe di Area

Una vicenda che si trascina da anni. Tutto parte con l’accordo quadro - fra Comune e Area - con tanto di finanziamento milionario ottenuto dall’allora Governo: a carico del Comune la realizzazione del parco Lineare, intervento già concluso da anni dall’amministrazione di piazza Cellarium. Mentre all’agenzia regionale spettava l’intervento di riqualificazione degli alloggi popolari di via Lussu: manutenzione degli appartamenti, ma anche l’arrivo di servizi comunali che avrebbero dovuto scongiurare il rischio ghetto per i palazzi di via Lussu, con tanto di trasferimento di 14 famiglie nei nuovi alloggi di via Dessì e via Cambosu. Case che però non sono mai state completate fra modifiche del progetto, nuovo appalto, il via ai lavori e infine il fallimento dell’impresa che si era aggiudicata la gara.

Graduatoria ferma

Tutto bloccato, compresa la graduatoria ferma al 2016. «Nel frattempo è aumentata la richiesta di case da parte di cittadini in difficoltà», fa notare dai banchi della minoranza Riccardo Cioni che in Consiglio ha chiesto l’intervento dell’assessore alle Politiche sociali per quanto riguarda l’aggiornamento della graduatoria. «Serve anche una manutenzione degli alloggi esistenti, e in generale un cambio di passo da parte di Area che deve garantire risposte alle esigenze abitative del nostro territorio».

Rabbia

Il sindaco Gigi Concu ricorda i tanti solleciti fatti in questi anni. «Non è accettabile la lentezza burocratica davanti a cittadini che pur avendone diritto attendono da anni l’assegnazione di una casa, spesso con situazioni familiari complesse, con disabili e minori a carico», dice. «Casi di cui non possiamo occuparci da soli: i cittadini chiedono risposte ad Area e le chiediamo ancora un volta anche noi».

Da Area assicurano novità concrete a breve: «Il progetto è stato presentato in questi giorni e verrà chiesta la concessione edilizia al Comune di Selargius, poi si procederà con il definitivo e la gara d’appalto che terrà la centrale di committenza regionale». Il progetto in questione è quello da 1,5 milioni: 14 alloggi fra via Dessì e via Cambosu.

