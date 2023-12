Case popolari, gli alloggi non bastano 

Allarme case popolari ad Assemini. Sono insufficienti per garantire un tetto a tutte le famiglie che ne hanno bisogno e gli stabili esistenti sono in pessime condizioni.

I numeri

Sono dieci i fabbricati di totale proprietà dell’Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, costituiti da 194 alloggi, di cui ben 63 in via Carife. I fabbricati di proprietà mista Area-Comune sono 12 e dispongono di 28 alloggi.

L’ultima graduatoria generale per l’assegnazione in locazione degli alloggi popolari risale al 2013. Erano pervenute 180 domande. A distanza di dieci anni nessuna nuova graduatoria in vista: prevista solo la concessione di contributi a coloro i quali, trovandosi in condizioni di indigenza, non riescono a sostenere il pagamento del canone d’uso.

Nel 2021 la Regione aveva approvato un progetto per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli immobili di via Carife ma i due milioni di euro necessari non erano mai arrivati per insufficienza di risorse.

Il Comune

Il sindaco Mario Puddu è consapevole dell’emergenza abitativa: «Il numero delle famiglie che necessiterebbero di un alloggio pubblico a oggi è indefinito. Di fatto il paese ha una grave emergenza sociale: i cittadini in condizioni economiche disagiate riscontrano serie difficoltà a reperire una casa. È nostra intenzione approfondire il canale di comunicazione diretto con l’Area affinché venga migliorata la gestione del patrimonio abitativo pubblico con opere di manutenzione ed efficientamento energetico».

L’opposizione

Sull’argomento interviene anche Diego Corrias, consigliere comunale M5S: «Lo stato degli alloggi popolari di Assemini non è degno di un paese civile. Il sindaco deve richiedere un incontro urgente con Area e pretendere un programma di manutenzione in tempi rapidi, anche stanziando risorse comunali ove necessario. Essenziale è programmare nuovi alloggi. Le nostre graduatorie sono ferme da anni e dietro ci sono situazioni familiari tragiche».

«Durante l'ultimo Consiglio - dichiara Niside Muscas, consigliera comunale - ho presentato un'interpellanza in cui chiedo azioni concrete sul “tema casa”. Bisogna dialogare coni proprietari affinché si sentano tutelati e invogliati ad affittare le loro abitazioni».

Conclude un residente, che preferisce restare anonimo: «Vivo in via Carife da parecchi anni. Come me, anche altri residenti avrebbero voluto beneficiare del riscatto degli appartamenti, ma non ci è stato permesso. Intanto viviamo in situazioni disastrate, con il pericolo costante che venga giù qualche pezzo d’intonaco».

RIPRODUZIONE RISERVATA