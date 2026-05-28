Case popolari, elenchi fermi da 10 anni 

L’ultima graduatoria risale a dieci anni fa, con circa 40 famiglie rimaste fuori. Da allora è tutto fermo, in attesa di alloggi - nuovi o da liberare - che al momento non ci sono. Nel frattempo la curva dell’emergenza abitativa a Selargius è in salita, con decine di famiglie che attendono un aggiornamento dell’elenco dei beneficiari, sperando di conquistare un tetto fra gli oltre duecento appartamenti di competenza dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa.

Stallo

Sul fronte delle case popolari sembra che il tempo si sia fermato al 2016. Centinaia di istanze arrivate in Municipio, e una lista di aventi diritto che - al netto degli esclusi - contava circa 50 beneficiari. Ma ai tempi gli alloggi liberi erano una decina, tutti gli altri sono rimasti in fila in attesa di una chiamata e di eventuali nuovi aggiornamenti della graduatoria che in dieci anni non ci sono stati.

In città la mappa dell’edilizia popolare in capo ad Area parte da via Lussu, dove si concentrano 63 alloggi. In totale però sono 214, contando anche quelli delle vie Manin, Leonardo Da Vinci, Bellieni, degli Oleandri, dei Gladioli, delle Margherite, delle Dalie, Montanaru, Puccini e Custoza. E poi ci sono le future nuove case a Santa Lucia, dove il cantiere dovrebbe riprendere nei prossimi mesi.

Negli anni qualche appartamento si è pure liberato, per poi essere subito occupato abusivamente. «L’edilizia popolare dev’essere centrale nell’azione amministrativa», commenta Riccardo Cioni, consigliere di minoranza che più volte ha portato il tema nell’Aula del Municipio. «Il fatto che la graduatoria sia ferma da 10 anni è un pugno in faccia alle tante persone che stanno aspettando una casa. Il mio auspicio è che ora si acceleri, e che l’Urbanistica con i Servizi sociali lavorino d’intesa per trovare delle aree comunali dove costruire nuovi appartamenti».

Progressi

L’assessorato alle Politiche sociali ci sta già lavorando. «Il bando per aggiornare la graduatoria è in programma da tempo», dice l’assessore Sandro Porqueddu, «purtroppo la carenza di personale nel settore ha frenato l’iter. Sono d’accordo sul fatto che dopo 10 anni vada fatto un nuovo bando, utile anche per poter fare una ricognizione tra chi ha diritto e chi non più fra gli attuali assegnatari degli alloggi presenti nel nostro territorio». Fra le possibili soluzioni, vista la carenza di dipendenti negli uffici di piazza Cellarium, c’è l’eventuale supporto di Area: «chiederemo all’Agenzia se può fornirci un aiuto nella fase di istruttoria delle domande che arriveranno una volta pubblicato il bando».

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