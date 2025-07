Case popolari, è vera emergenza 

«Viviamo con i ratti, avvolti dalla muffa e l’abitazione in cui dormiamo non è agibile. Nonostante questo per noi la casa popolare ancora non è disponibile». È lo sfogo di Sara Poddi che vive assieme alla mamma malata. Più di due anni fa hanno hanno chiesto al Comune una sistemazione più dignitosa, ma ancora nulla. Intanto la vicenda sbarcherà nei banchi del prossimo Consiglio comunale visto che Antonello Manca ha presentato un'interrogazione per avere chiarimenti sulla graduatoria per accedere alle case di piazza Ravenna.

Il caso

«Dal Comune ci hanno riferito anche da poco che in graduatoria siamo al quinto posto, ma sui tempi non si sa nulla – denuncia Sara Poddi – Ci sembra una presa in giro, eppure per capire il nostro stato basta farci visita. Non solo viviamo in condizioni precarie, ma mia mamma ha gravi problemi di salute».

L’interrogazione

Manca invece chiede a che punto è attualmente lo scorrimento della graduatoria. «Diverse famiglie vivono attualmente in condizioni abitative critiche, in case fatiscenti - si legge nell’interrogazione - Molte di queste, pur avendo fatto regolare domanda e risultando inserite nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari, attendono da anni uno scorrimento concreto della lista, senza alcuna risposta. Tutti hanno diritto ad abitare in condizioni dignitose e sicure». Manca chiede di sapere il numero aggiornato delle famiglie in attesa e con quali criteri si prevede il prossimo scorrimento, ma anche «quando è stato effettuato l’ultimo aggiornamento delle domande».

Il Comune

Il sindaco, Andrea Abis, fa il punto: «L’ultimo aggiornamento risale a due anni fa e da allora abbiamo inserto 4 famiglie. Purtroppo le case possono essere assegnate quando si liberano e dopo una nuova valutazione di Area. Noi seguiamo i parametri previsti per legge; verifichiamo lo stato del’immobile del richiedente, la presenza di minori e l’Isee. Le domande sono circa sessanta, tantissime. Purtroppo a Cabras questo dipende sia dagli affitti troppo alti ma anche per l'assenza di case da affittare tutto l’anno».

