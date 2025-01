Case popolari? È tutto da rifare 

Sembrano palazzi di una zona di guerra. I muri dell’esterno delle case sembrano stiano per cadere. E poi c’è una parte di verde piena di rifiuti e lavatrici. Benvenuti nelle case popolari in via Sardegna, ad Assemini, dove i residenti da anni chiedono ad Area che metta mano alla manutenzione. Tre anni fa l’ultima denuncia pubblica degli abitanti del quartiere popolare, nel frattempo nessuno è mai intervenuto per riparare interni e aree esterne delle case.

Gli alloggi

Nelle case popolari di via Sardegna ci sono una quindicina di famiglie. «Da decine di anni non hanno mai fatto nulla per aiutarci», spiega Ilario Lecca (57 anni). «Per esempio, le guaine del tetto sono rovinate e quindi l’acqua penetra dall’alto negli appartamenti. E piove anche nei letti dove dormiamo. Siamo andati tante volte in Municipio per chiedere riparazioni, ci hanno sempre detto di rivolgerci all’Area. Nessuno risponde, cosa dobbiamo fare?».

La protesta

Sandro Meloni (46 anni) aggiunge: «La facciata della palazzina è in pessime condizioni, il rivestimento rischia di crollare». Camminando, uscendo dalla palazzina, c’è Caterina Fadda (76 anni): «Non vede come è questo posto? Ho tanti danni a casa, non viene nessuno ad aiutarmi. Abbiamo lo stesso problema da 60 anni. Anche la strada pericolosa , tra buche e avvallamenti rischia di farsi male qualche bambino. Viviamo allo stato brado. Area non ci ha mai aiutato».

Andrea Frau (48 anni) ricorda che «in questa zona le fogne quando piove traboccano. Farci aiutare? Da chi? Non viene mai nessuno in questo palazzo. In tanti anni nessun intervento, neppure un sopralluogo. Strade e fogne sarebbero da rifare il prima possibile. Comune e Area si mettano d’accordo». Pietro Meloni (50 anni) assicura: «Qua viviamo ormai in uno stato di abbandono. Non vengono aiutate nemmeno le persone che hanno problemi e purtroppo devono stare a casa. Qui sono intervenuti i Vigili del fuoco solo dopo la chiamata di una signora. Parliamo di case che stanno andando a pezzi. Sembriamo ancora nel far west».

Il Comune

Gli abitanti di questa zona sono stanchi. È da decenni che tutti chiedono degli aiuti, però non vengono nemmeno ascoltati. «La competenza delle case popolari di via Sardegna è di Area», spiega il sindaco Mario Puddu. «Ci facciamo portavoce di questo disagio. Noi sentiamo le lamentele dei residenti e vorremmo sapere quali sono le operazioni che Area ha intenzione di fare per ristrutturare e risanare i locali che sono da troppo tempo fatiscenti».

Difficile contattare i responsabili di Area. all’ennesimo tentativo finalmente qualcuno («Nessun nome», spiega, «risponderemo solo per manutenzione ed emergenza»).

