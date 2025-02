Case popolari e infiltrazioni: iniziati i lavori  

Sono iniziati a Guspini i lavori di riparazione della terrazza nelle case popolari di via Alessandrini, dove nei giorni scorsi sono state denunciate gravi infiltrazioni in un appartamento al settimo piano, dove Rita Scalas, una 75enne invalida, vive insieme a due figli, di cui uno invalido al 100 per 100. L’annuncio è stato dato ai familiari da Antonio Medda, titolare dell’impresa edile cagliaritana incaricata da Area: si comincerà dall’impermeabilizzazione della terrazza. Il via all’intervento è stato possibile dopo le proteste di Irene Piras, la figlia di Rita Scalas, che aveva chiesto e ottenuto l’intervento dei vigili del fuoco di Sanluri che, al termine dei controlli, avevano interdetto una camera dell’appartamento: «Ho protestato per la situazione in cui vive la mia famiglia perché la casa è un diritto e non può ledere la dignità di chi la vive», spiega. «Lunedi prossimo la ditta inizierà a ripulire anche la stanza da letto di mia madre».

