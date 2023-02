Case popolari, è emergenza sociale 

In vent’anni ne sono state assegnate solo 150, in media circa sette ogni anno, e ultimamente, la richiesta (e la scarsità) di case popolari a Olbia sta diventando un'emergenza. Stando a quanto riferisce l'assessorato ai Servizi sociali, sono sempre più numerose le persone in situazioni di povertà abitativa, tante al limite dello sfratto, spesso per morosità a causa degli elevati canoni d'affitto, tante altre in cerca di case adeguate al numero dei componenti della famiglia, spesso molto numerosa. Nel 2022, agli uffici competenti del Comune hanno fatto richiesta formale 37 nuclei familiari per ottenere uno dei sei appartamenti tra quelli in dotazione all'ente per fini sociali.

Emergenza sociale

Domande rimaste inevase: gli immobili a disposizione sono solo quattro (due inagibili) e già occupati da famiglie con minori che, sebbene l'assegnazione non sia definitiva, esercitano il diritto di precedenza. Degli utenti che si sono rivolti ai Servizi sociali nell'anno appena concluso, almeno 90 nuclei familiari, tra le altre richieste di supporto, hanno espresso la necessità di avere un alloggio che, però, il Comune non è in condizioni di soddisfare. «Rimaniamo con un senso di impotenza di fronte a un problema che sta diventando un'emergenza sociale: tra le situazioni che quotidianamente si presentano, oltre la metà lamenta condizioni di disagio abitativo», dice l'assessora ai Servizi sociali, Simonetta Lai. L’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gestita dall'Azienda regionale per l'edilizia abitativa A.R.E.A, a Olbia va a passo di lumaca. La graduatoria degli aventi diritto è bloccata dal 2002, scala di due o tre richieste all’anno, su cui incombe la scure dei condoni delle occupazione abusive (l'ultimo, il 31 dicembre scorso) che, riconoscendo assegnatario l'inquilino che ha abitato l'immobile (senza titolo) per due anni consecutivi, penalizza la lista d'attesa. Non solo. Sono al palo, anche, i programmi di nuova edificazione: gli ultimi alloggi costruiti da Area, nel quartiere Gregorio, risalgono al 2003.

Le speranze

La questione è rimandata (forse al 2026) alla realizzazione del Programma Nazionale per la Qualità dell'Abitare - Pinqua, ambizioso progetto comunale di riqualificazione dei quartieri Gregorio e San Simplicio. Nelle mire del progetto, infatti, finalizzato a rigenerare i luoghi e il tessuto socio-economico, è prevista, anche, la realizzazione di sessanta alloggi a canone sociale che, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale a giugno scorso, Area finanzierà per circa due milioni e mezzo.