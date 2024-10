Case popolari, è allarme occupazioni 

Quando hai talmente tanti palazzi che nemmeno sai quanti e quali siano, e nemmeno chi li abita, ci sono due possibilità: o sei ricco sfondato oppure sei Area (l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa), o in alternativa il Comune. Perché così “stiamo messi”, per il gigantesco patrimonio di immobili “popolari” che ormai sfuggono a ogni controllo: il Comune ne ha tra i ventottomila e i trentamila, Area circa 3.300 in città su un totale di ventiseimila nel territorio regionale. E laddove pensano che in quel dato alloggio viva Tizio, in realtà lì abita Caio, un figlio o un nipote, oppure un estraneo rispetto all’assegnatario che si è trasferito e ha “venduto” al miglior offerente - ovviamente, è vietato - il diritto di abitare lì, senza comunicare al Comune o ad Area che lui non c’è più. E quando ci chiediamo perché il patrimonio abitativo pubblico sia spesso in pessime condizioni, sapere che il caos governa l’intera politica abitativa nel Capoluogo e in tanti altri centri della Sardegna è un buon inizio: per sapere che, nemmeno informandosi dalle fonti ufficiali, di questa ricerca mai si arriverà alla fine.

Casi paradossali

E mentre in via Flumentepido gli assegnatari combattono con case nuovissime che stanno tirando fuori un sacco di “rogne” per problemi che l’ente proprietario definisce «costruttivi”, legati all’esecuzione dei lavori, le situazioni paradossali si moltiplicano: ci sono anziani rimasti soli che abitano in appartamenti di edilizia residenziale pubblica che si estendono per cento metri quadri, perché vedovi con figli che se ne sono andati da un pezzo. E ci sono famiglie con bambini costrette in pochi metri quadrati, perché è sempre meglio un tetto stretto che il cielo stellato, quando si parla di abitazione, e quella c’era.

I problemi connessi

E allora, diminuiamo lo stupore quando scopriamo che, nei quartieri popolari, molte famiglie non sono iscritte ai ruoli dei rifiuti, quindi non pagano la Tari e, altro quindi, non hanno i mastelli. Per questo, buttano i rifiuti per strada. E no, non possono regolarizzarsi per quanto riguarda la Tari, perché spesso, ufficialmente, non vivono lì: risulta ancora il precedente assegnatario che ha “venduto” l’immobile a un’altra famiglia. Altro che terzo millennio iperinformatizzato: le banche dati della pubblica amministrazione continuano a non dialogare, se non a mandarsi al diavolo a vicenda. Così, per gli enti interessati, chi fa da sé non fa proprio nulla.

Il Municipio

Anna Puddu, assessora comunale alla Salute e al Benessere (includono i Servizi sociali e le Politiche abitative, proprio non c’è da invidiarla) sta costituendo «un’unità di progetto interassessoriale tra Edilizia residenziale pubblica, lavori pubblici, polizia locale e patrimonio con l’obiettivo di includere anche quello di Area. D’altra parte, l’Agenzia regionale è commissariata da oltre sette anni ed è inimmaginabile che un commissario (quello attuale è Antonello Melis) possa governare da solo un ente tanto vasto. Infatti, nemmeno rispondono al telefono, dicono gli inquilini di Area. L’assessora Puddu parte dai fondamentali: un censimento casa per casa per capire chi c’è, dove e se paga il canone, visto che molti non lo fanno. «Riguarda anche Area, non solo il Comune, considerato che i loro alloggi a Cagliari li assegniamo noi». Dopo la ricognizione dell’Unità di progetto, l’assessora Puddu vuole aprire un rapporto con la Regione, fare le istruttorie per le sanatorie e deliberare la manutenzione degli alloggi: «Ci sono situazioni critiche che ledono i diritti delle persone», sospira Puddu, «come palazzi senza ascensore, manutenzioni non eseguite e disabili che non possono uscire». Poi, per le manutenzioni, si può pensare anche a un global service, come per i lampioni, visto che «spendiamo tre milioni l’anno senza ottenere la soddisfazione degli inquilini». Il primo passo, dunque, è sapere chi diavolo sono, queste persone che vivono nelle case comunali e di Area. Altro che quiz in tv.

