Case popolari da assegnare: bando per la nuova graduatoria 

Via, a Nuraminis, al bando pubblico per l’assegnazione di quattro alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). Si tratta di due appartamenti di proprietà del Comune di Nuraminis e di altrettanti dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area).

Il bando è finalizzato alla formazione di una graduatoria (che andrà a sostituire il precedente elenco scaturito da altri espletati in passato) per l’assegnazione a canone sociale dei quattro alloggi, destinati a soggetti privi di abitazione residenti a Nuraminis.

Gli immobili di proprietà del Comune si trovano uno in paese, in via Nazionale, e l’altro nella frazione di Villagreca, in via Nivola, mentre quelli di Area si trovano invece entrambi nel centro abitato di Nuraminis, uno in via Pastore e l’altro in via Riu Gloria 53.

Le domande per l’assegnazione degli appartamenti dovranno essere indirizzate al sindaco del Comune di Nuraminis, e presentate in busta chiusa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

«La domanda – fanno sapere dal Comune – potrà essere presentata con raccomandata con avviso di ricevimento, a mano all’ufficio Protocollo del Municipio o tramite Pec all’indirizzo protocollo. nuraminis@legalmail.it.Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Nuraminis.

RIPRODUZIONE RISERVATA