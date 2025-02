Case popolari, c’è chi aspetta da 9 anni 

Da nove anni in attesa di una casa popolare: a dare voce al grido di una mamma di Serrenti che attende un rifugio per la famiglia è il compagno, Roberto Onidi. «Nel 2024, dopo un articolo de L’Unione Sarda , ci era stato riferito che si erano trovati i fondi per sistemare le vecchie case popolari e per poter costruirne altre sette. In questo modo tutte le persone che avevano bisogno della casa finalmente sarebbero state accontentate in base alla graduatoria già stilata. A oggi però ci ritroviamo con solo due case pronte». Roberto, 45 anni, e la compagna Simonetta Fadda, 44, cercano da tempo una casa in cui andare a vivere assieme. La carenza di abitazioni disponibili e i ritardi nei lavori di ristrutturazione e costruzione hanno lasciato numerose persone in attesa.

Andamento lento

L’anno scorso, grazie a dei fondi assegnati l'anno precedente, Area, l’ente che si occupa della gestione delle case popolari in Sardegna, ha terminato i lavori di riqualificazione di due abitazioni a Serrenti che sono state poi assegnate in base alla graduatoria redatta nel 2020. Tuttavia, rimangono ancora da ristrutturare numerose abitazioni. «Ci hanno comunicato che i lavori in via Genova e via Venezia dovrebbero riprendere a breve», dichiara il sindaco Pantaleo Talloru: «Stiamo sollecitando per accelerare i tempi. È già stato eliminato l'amianto dagli alloggi sfitti. Quando un’abitazione è pronta Area assegna le chiavi, con certificato di agibilità, in base alla graduatoria».

La carenza di personale potrebbe essere una causa del rallentamento nella gestione e nell'esecuzione dei lavori: «C’è una difficoltà generale negli enti pubblici, inclusi gli uffici comunali a causa della carenza di personale», continua il sindaco. «Si auspica l'introduzione del comparto unico degli enti locali, che uniformerebbe le retribuzioni tra Regione, Province e Comuni, contribuendo a trattenere il personale». Il Comune di Serrenti sembra essersi messo in moto per velocizzare il processo: «La nostra amministrazione – prosegue Talloru – ha più volte scritto ad Area e alla Regione, recandosi personalmente per richiedere ulteriori finanziamenti e velocizzare le pratiche. Siamo in costante contatto con Area per fornire risposte certe alle giuste esigenze delle famiglie».

Attese interminabili

Nel frattempo, molte famiglie continuano a vivere in situazioni di disagio abitativo. Alcune abitazioni sono inagibili da oltre un decennio, e molte persone sono costrette a soluzioni temporanee inadeguate. «La mia compagna – riprende Onidi – aspetta da nove anni di avere una casa. L’ultima l'hanno assegnata a fine anno, poi da quel momento tutto tace. Lei vive a casa della mamma con il fratello e due figli di 11 e 15 anni: una situazione in cui nessuno ha la sua privacy. Lei e i figli dormono nella stessa stanza di una casa che ormai risulta stretta». Attualmente Simonetta Fadda risulta prima in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio ma l’incertezza sui tempi di completamento dei lavori alimenta frustrazione e preoccupazione. La coppia ha provato anche altre soluzioni ma le case in affitto sono introvabili a Serrenti e per accendere un mutui spesso non basta avere un’occupazione stabile. E a risentirne sono anche i figli.

