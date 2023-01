Case popolari, caos sulle assegnazioni 

Case popolari di via Flumentepido, serve ancora chiarezza sull’assegnazione dei trentasei appartamenti realizzati dal Comune nel cuore del quartiere di Is Mirrionis. La fila degli aspiranti inseriti nelle graduatorie è lunga e va ben oltre le opportunità offerte dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica assolutamente insufficienti per soddisfare la domanda, ma adesso a complicare le procedure è anche la legge che disciplina l’assegnazione, la 13 del 1989. Una norma che apre la strada evidentemente a interpretazioni. Così nella graduatoria sono entrati di diritto anche le famiglie o comunque i potenziali inquilini con problemi di disabilità motoria. Non solo, anche le persone con disabilità psichiche. Sarebbero loro a superare, in graduatoria, anche chi sperava di poter accedere al nuovo alloggio popolare essendo da tempo in testa all’elenco degli assegnatari.

I problemi

Insomma, un inghippo. Che la consigliera dei Progressisti, Anna Puddu, ha immediatamente evidenziato, chiedendo estrema chiarezza prima che si proceda definitivamente all’assegnazione delle case. Per Puddu, la 36 non solo è una legge assolutamente chiara, ma anche una norma che non va interpretata ma applicata. Uno stoccata all’assessora alle Politiche per la casa, Gabriella Deidda e agli uffici. Da parte sua l’assessora respinge le accuse: «L’assessore non assegna le case. Comunque sia abbiamo posto il quesito all’avvocatura per valutare se davvero le famiglie con disabilità possano superare in graduatoria i cosiddetti aventi diritto. Ovvero, chi è già in testa all’elenco degli aventi diritto e sperava di poter entrare nella sua nuova casa attesa da molti, davvero troppi anni.

Le incertezze

Per ora, di certo, è la grande difficoltà che incontreranno le tante, troppe persone che a Cagliari attendono un alloggio popolare. «Non abbiamo assegnato nulla, siamo sì nella fase finale ma nessun appartamento è stato messo in relazione col nome di un inquilino», avverte Gabriella Deidda. Sta di fatto che il cerchio si sta davvero chiudendo, mentre monta la paura e cresce la protesta per la possibilità, reale, che la graduatoria possa essere rivista proprio per favorire le persone con disabilità. Di più: visti i numeri, i trentasei appartamenti di via Flumentepido potrebbero diventare del tutto insufficienti per una domanda crescente di alloggi popolari ma anche, adesso, per l’inghippo della legge 13 che disciplina l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli aventi diritto, insomma, potrebbero ancora attendere.