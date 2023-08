Case popolari, caos nelle assegnazioni  

È una vicenda che va avanti da un po’ di tempo: tra ritardi e ricorsi, le assegnazioni dei 36 alloggi Erp di via Flumentepido restano incerte. A sollevare di nuovo il dubbio e un’interrogazione di Anna Puddu (Progressisti) che spiega che «in base a un accesso agli atti si sono riscontrate anomalie per alcune assegnazioni». In particolare, premesso che i beneficiari avrebbero diritto di scegliere l’appartamento in base alla graduatoria, ci sarebbe stato (condizionale è d’obbligo) uno scavalcamento da parte di altri assegnatari con punteggio in graduatoria più basso. «La legge evidenzia come nell’assegnazione degli alloggi si debba tenere conto degli standard abitativi in stretta relazione con la posizione utile ricoperta in graduatoria, dall’analisi degli atti risulta difficoltosa la comprensione dei criteri adottati», dice Anna Puddu. All’interrogazione, non ha risposto in aula l’assessora Gabriella Deidda: «Pur presentata come urgente, l’interrogazione non lo era ed è stata depositata solo venerdì scorso senza nessuna priorità», dice. E conclude: «Dal momento che le assegnazioni non vengono decise dall’assessora ma dagli uffici sulla base dei criteri di legge, prima di rispondere ho bisogno di sentire il dirigente, il direttore generale e gli uffici. Cosa che accadrà subito dopo Ferragosto». ( ma. mad. )

