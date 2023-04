Case popolari, boom di domande 

Al netto delle famiglie che, dopo dieci interminabili anni di attesa, a marzo dello scorso anno hanno finalmente ricevuto da Area le chiavi di un appartamento, sono ancora 180 i nuclei in attesa di un tetto sopra la testa: uno ogni 48 dei circa 8.600 censiti dall’Istat. «Rispetto alla graduatoria del precedente bando (2012), nel quale sono rimaste insoddisfatte le richieste di circa 178 nuclei per i quali, essendo trascorsi circa 5 anni, è pacifico pensare che solo una parte di questi abbia partecipato al bando successivo del 2017 - recita ancora la delibera consiliare - si ritiene che il trend delle richieste sia evidentemente in crescita. Questo a fronte dello stazionario numero di alloggi disponibili».

Per il bando di aggiornamento, pubblicato nel novembre del 2020 «sono pervenute 269 domande, 221 nuclei sono risultati idonei alla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio - si legge nel documento - Tra questi, con appositi atti, è stato possibile riassegnare soltanto 13 alloggi risultati liberi visto che i precedenti assegnatari sono deceduti oppure hanno modificato la propria condizione sociale/sanitaria».

L’ultimo importante scorrimento della graduatoria risale a più di un anno fa, con l’assegnazione dei 42 alloggi di edilizia popolare in viale Indipendenza. L’emergenza abitativa resta, tuttavia, un tasto dolente per la città di Oristano, come si evince dalla delibera attraverso la quale il Consiglio comunale ha di recente dichiarato la pubblica utilità dell’ex hotel Cama, con lo scopo di acquisire l’immobile al patrimonio dell’Ente.

L’allarme

La crescita

L’ex hotel

Ecco perché l’acquisizione dell’ex hotel di via Vittorio Veneto, dichiarato abusivo nei tre gradi di giudizio e sul quale pende un’ordinanza di demolizione, diventa un’occasione per alleggerire il peso dell’emergenza abitativa.

«Ora la delibera consiliare è all’attenzione della Procura generale di Cagliari - spiega il presidente della commissione Urbanistica, Fulvio Deriu - Se, come ci aspettiamo, sarà riconosciuta la pubblica utilità, la palla passerà all’assessorato ai Servizi sociali che dovrà predisporre un bando per l’housing sociale». Sono trentasei gli appartamenti dello stabile a sei piani, finito nel mirino della giustizia per una serie di abusi edilizi: l’ex albergo era stato trasformato in residenze senza cambio di destinazione d’uso e con volumetrie in eccesso.

L’iter

«Si cercherà di salvaguardare le otto famiglie che nel frattempo avevano già acquistato una delle abitazioni assegnando loro una premialità», va avanti Deriu. Le opzioni sono due: acquisto o locazione. «La giurisprudenza è parecchio complicata - conclude - ci sono delle sentenze su casi simili, saranno necessari degli approfondimenti». In ogni caso, al Comune resterebbero almeno 28 appartamenti per soddisfare una porzione della domanda di disagio abitativo sociale.

