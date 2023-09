Case popolari, boccata d’aria  

Procedono spediti a Su Pinu, nel quartiere di Sa ‘e Sulis, i lavori per i 44 alloggi popolari attesi da anni, ripresi da poche settimane dopo problemi con il primo appalto. Così come a breve partiranno quelli per la ristrutturazione delle case popolari di Monte Gurtei. Una boccata d’ossigeno per il restyling dell’edilizia residenziale pubblica di Nuoro. Da decenni il settore non vedeva importanti risorse investite sulla manutenzione degli immobili. Ora l’assessorato regionale ai Lavori pubblici, guidato da Pierluigi Saiu, alla sola Nuoro ha destinato 1,5 milioni di euro. Tuttavia persistono ancora tante criticità. Molti alloggi popolari sono rimasti per decenni senza manutenzione. «Qui abbiamo un pericolo certificato dai vigili del fuoco già un anno fa, i balconi sono decadenti e non sappiamo se verrà qualcuno a metterli in sicurezza», afferma Tonino Carta, 73 anni, davanti ai poggioli in via Tridentina 28, dove il ferro dell’armatura ormai è allo scoperto e arrugginito. «Cadono pezzi».

Il pericolo

«Sarà stato un anno fa. Si staccò un pezzo di cemento e cadde nel cortile, vennero i vigili del fuoco che fecero una relazione, dissero che era pericoloso ma non abbiamo visto più nessuno», afferma Carta, che spiega come la facciata del palazzo non riceva manutenzione da decenni. «Abito in questi palazzi dal 1978, ho visto gli operai solo una volta. Ora abbiamo paura di passare». Al civico 26 gli operai di una ditta incaricata dal Comune ci sono, intervengono sulla facciata di un altro palazzo. L’emergenza manutenzione dopo l’incuria di decenni è evidente. «Sono tantissimi gli interventi previsti - spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu - in via Tridentina, ad esempio, stiamo lavorando sulle facciate di alcuni palazzi. Sono previsti interventi anche nelle case popolari di via Martiri della Libertà e se riusciamo, in base alla risorse, si interverrà nelle palazzine al civico 28 e 30 di via Tridentina».

I problemi

La manutenzione nei palazzi popolari, siano di Area o di proprietà del Comune, sono un problema. Che diventa insormontabile quando i residenti sono anziani e si trovano davanti a barriere architettoniche che li tengono prigionieri in casa. Da un mese, ad esempio, i residenti di un palazzone di cinque piani con quindici famiglie all’interno, tra loro tantissimi anziani, e una decina invalidi, qualcuno al cento per cento, di proprietà di Area al numero civico 5 di via Gonario Pinna, sono “ostaggio” nei loro appartamenti per via di un guasto all’ascensore. C’è chi ha il busto e non può camminare a lungo. Lo stesso capita anche in via Tridentina 30 a Gabriella Carzedda. Lei si deve muovere con il deambulatore, ma uscire e raggiungere la strada da sola è arduo. «È impossibile», racconta. Uno sterrato e tanti gradini glielo impediscono. Il suo mondo rimane l’uscio di casa. «Ho mandato foto e una email al Comune, mi hanno detto che sarebbero intervenuti. Ho chiesto una doccia al posto della vasca. Sto aspettando».

