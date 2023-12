Case popolari, attesa interminabile 

A Carbonia, città che ha fame di alloggi, ci sono dieci case popolari la cui costruzione è stata appaltata da mesi, ma di operai intenti a edificare non v’è traccia. Forse se ne parlerà a inizio 2024. Con buona pace dei 250 cittadini in attesa di un alloggio popolare. Il cantiere che non decolla è quello di via Angioy: 2 milioni di euro per realizzare dieci appartamenti ultramoderni, a fianco alle cinque palazzine con le stesse caratteristiche realizzate una decina di anni fa e già regolarmente abitate. Il progetto comunale sembrava aver vissuto un’accelerata in estate con l’aggiudicazione della gara d’appalto comunale. Ma il miracolo di Natale difficilmente si realizzerà.

Tempi e caratteristiche

«Il contratto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Mureddu – è stato siglato due settimane fa. Dopo le festività verrà avviato il cantiere e l’opera dovrà necessariamente essere conclusa, come da contratto, entro il 2024: sono gli aspetti burocratici da cui nessun ente può esimersi ma rientriamo ancora nel cronoprogramma».

Anche queste dieci case popolari saranno dotate di impianti moderni di riciclo dell’acqua, impianto fotovoltaico e solare. Sorgeranno dove ora c’è il giardino delle cinque palazzine già costruite ma ci sarà comunque spazio per il verde.

Graduatoria infinita

Non c’è spazio invece per la pazienza di chi attende una casa da decenni. Come Fabio Angioni, artigiano46enne di Carbonia che con la famiglia vive da sette anni in uno degli alloggi provvisori ricavati in uno degli ex alberghi operai di via Costituente: «Circa dieci anni in lista con sei punti. L’assegnazione attuale è dignitosa ma fra case comunali o di Area siamo in attesa di qualcosa di meglio». Luciana Bisio, 58 anni, 17 dei quali in attesa di una casa popolare, è alla ricerca di un tetto, anche provvisorio: «Da un mese grazie al Comune ho avuto un alloggio – fa sapere – ma venerdì prossimo dovrò lasciarlo. Sono ospite e ricominciamo tutto da capo: dove andrò? Dove trascorrerò il Natale?» Anche Roberta Mereu, 55 anni, è da 15 in attesa: «Non capisco perché ne verranno costruite solo dieci. Sono spariti i grandi progetti di edilizia pubblica».Spetterebbero ad Area la quale, almeno, le sue case a canone concordato (affitti da 200 a 400 euro al mese) sta riuscendo ad assegnarle: è di pochi giorni fa la firma dei contratti da parte degli assegnatari dei rimanenti 10 alloggi del rione via Suor Anna Lucia. Alcuni potrebbero avere le chiavi anche prima di Natale.

