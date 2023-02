Case popolari, attesa interminabile 

Diverse le cose per le nuove assegnazioni: negli ultimi due anni è stata assegnata una sola casa, mentre dodici rimangono in stand by. «Si tratta di appartamenti che possono essere assegnati ma non nell'immediato perché necessitano di manutenzioni», spiega la consigliera: «La disponibilità ci verrà data da Area nel momento in cui saranno idonei». Quanti sono i richiedenti? «Ci sono gli elenchi negli uffici degli assistenti sociali – prosegue Casti – e ci atterremo a quelli. È difficile stabilire il numero esatto dei richiedenti: alcune persone inserite in quelle liste hanno acquistato casa o sono andati via da Gonnos o per altri motivi non necessitano piu dell’appartamento».

I lavori hanno interessato abitazioni in cui la muffa faceva da padrona, l'acqua non sgorgava dai rubinetti e c'erano problemi strutturali. Massimo Crobu, panettiere, si occupa delle questioni legate alla casa del padre: «Mio papà – racconta – è disabile e ha più di 70 anni. Da almeno sette anni la casa aveva problemi con le tubature dell'acqua, e negli ultimi tre la situazione era peggiorata. Le tubazioni che dal contatore arrivano alla casa erano piene di buchi: dal rubinetto sgorgava solo un filo d’acqua ma mio padre si è ritrovano a pagare come se ne avesse usato tanta». In questo caso, l’intervento ha avuto successo: «Per fortuna, dopo anni, la situazione si è risolta».

«Solo nell'ultimo anno, su nostra richiesta, Area ha eseguito più di venti interventi di manutenzione straordinaria nelle case popolari, risolvendo situazioni al limite che si trascinavano da troppo tempo»: lo annuncia la consigliera di maggioranza di Gonnosfanadiga con delega all'edilizia popolare Monia Casti, che ricorda anche «gli interventi, seppur pochi, di due anni fa».

In attesa

Diverse le cose per le nuove assegnazioni: negli ultimi due anni è stata assegnata una sola casa, mentre dodici rimangono in stand by. «Si tratta di appartamenti che possono essere assegnati ma non nell'immediato perché necessitano di manutenzioni», spiega la consigliera: «La disponibilità ci verrà data da Area nel momento in cui saranno idonei». Quanti sono i richiedenti? «Ci sono gli elenchi negli uffici degli assistenti sociali – prosegue Casti – e ci atterremo a quelli. È difficile stabilire il numero esatto dei richiedenti: alcune persone inserite in quelle liste hanno acquistato casa o sono andati via da Gonnos o per altri motivi non necessitano piu dell’appartamento».

Area

«Per Gonnosfanadiga, come per il resto dei paesi, bisogna rispettare la programmazione tecnica del territorio», avverte il direttore generale di Area, Cristian Filippo Riu: «Per il momento non posso fornire una data esatta per la consegna degli appartamenti. Sicuramente però ci saranno degli interventi: sono già programmati. Tutto dipende dalla disponibilità di risorse economiche e umane di cui dispone l'ente».

La norma che verrà

Il direttore indica una soluzione che velocizzerebbe le assegnazioni a Gonnosfanadiga e in tutta la Sardegna: «Per noi gli alloggi di risulta, ovvero quelli liberati da altri affittuari e da sistemare prima di riassegnarli sono il primo scoglio. Nel momento in cui verrà approvata la proposta di modifica della legge regionale 13/1989 cambierà tutto». La modifica consentirebbe di assegnare nell’immediato anche abitazioni con piccole problematiche di tipo edilizio: «I nuovi aggiudicatari – conclude Riu – accettano di occuparsi di questi piccoli lavori, per esempio l’imbiancatura, e il costo dei lavori verrà scontato dal canone d'affitto in modo da velocizzare le assegnazioni».

