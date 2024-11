Case popolari, altri tre lotti 

Il Comune di Monastir ha indetto un bando per l’assegnazione di tre lotti nella località Cugiau de Domu da destinare alla costruzione di abitazioni. Le aree, di circa 300 metri quadri ciascuna, sono inserite all’interno del piano per l’edilizia economica popolare. Per partecipare al concorso sono richiesti alcuni requisiti: essere residenti o lavorare nel territorio comunale, non essere titolari di un’area fabbricabile che consenta la costruzione di un alloggio e avere un reddito annuo inferiore a 54 mila euro.

Ogni criterio ha un punteggio specifico necessario per formare la graduatoria che sarà istituita dopo il 13 gennaio, termine ultimo per presentare l’istanza, da una commissione apposita. Se due richiedenti ottenessero lo stesso punteggio, sarà data priorità a chi è stato espropriato, se possiede i requisiti per ottenere alloggi di edilizia agevolata. I beneficiari devono iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del permesso e terminarli entro tre anni dalla data di inizio lavori. Per partecipare al bando bisogna compilare il modulo predisposto sul sito web del Comune e inviarlo tramite Pec o consegnarlo a mano negli uffici di via Progresso.

RIPRODUZIONE RISERVATA