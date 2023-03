Case popolari, al via i lavori più urgenti 

Dopo le proteste, arrivano i lavori di manutenzione. Ieri nell’edificio popolare di via Carife sono arrivati i tecnici di Area. Per la gioa dei residenti esasperati dal degrado in cui versano i cornicioni, le scale d’accesso esterne, senza parlare della muffa interna alle abitazioni per le costanti infiltrazioni d'acqua. Pur pagando regolare affitto e nonostante le continue segnalazioni alla polizia locale, ai vigili del fuoco, all’agenzia Area e al Comune, i residenti lamentano anni di disinteresse da parte di tutti e soluzioni tampone che non hanno arginato lo stato di degrado nel quale versano le loro case. Sollevata Bonaria Cadoni, l’assegnataria che aveva denunciato le condizioni di insalubrità nella sua abitazione e che dal 1982 abita nell’ala dell’edificio in cui, ieri mattina, è stato montato il primo ponteggio.

La polemica

I residenti chiedono interventi di natura straordinaria concreti e risolutivi e non rattoppi. «Perché lavori in corso solo in quell’appartamento – lamenta una vicina che vuole restare anonima – è forse una miracolata? E noi? Solo a lei faranno i lavori? Siamo uguali e vogliamo vivere tutti in sicurezza. Noi – rimarca l’inquilina dell’alloggio davanti alla presenza dell’ingegnere che si occupa della manutenzione ordinaria - abbiamo investito risorse nostre per risanare la casa, ma all’esterno è una vergogna. Chiediamo a Area di buttarle giù o di metterle in sicurezza, visto che quella oggi non c’è»

Il Comune

Alcuni non riescono a capacitarsi che le case popolari di via Carife, costruite oltre 40 anni fa, non siano state oggetto poi di un intervento di un certo rilievo. Emerge la richiesta d’aiuto anche al Comune perché faccia pressioni su Area: occorrono interventi per la sicurezza non solo di chi ci vive, ma anche degli abitanti che transitano quotidianamente sotto quel ponte, in macchina, a piedi e con le carrozzine dei neonati fino all’asilo.