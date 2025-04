Case popolari a Seddas, intesa Area-Comune 

Dopo 23 anni, l’attesa per la conclusione del complesso di due costruzioni destinate all’edilizia residenziale popolare nel colle Seddas sembra stia finalmente per terminare. «Con il Comune di Guspini – ha comunicato Matteo Sestu, amministratore unico di Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa – siamo in fase di definizione dell’ottenimento del diritto di superficie per poter operare sulle aree oggetto dell’intervento. È mio intendimento favorire un percorso rapido, in modo tale che si possa procedere con gli interventi di ricostruzione degli alloggi, per i quali Area ha già le somme a disposizione nel proprio bilancio. Questo passaggio è infatti necessario. Una volta definito, i tempi per la realizzazione degli alloggi sono quelli tipici di un appalto pubblico».

L’assessora

Soddisfatta l’assessora Stefania Atzei: «Dopo anni siamo finalmente in dirittura d’arrivo. La progettazione e la sua rimodulazione sono già in essere da qualche anno, così come le interlocuzioni. Il versamento all’ente degli oneri relativi alla concessione edilizia è l’ultimo ostacolo che, superato, darà il via all’inizio dei lavori di nuove abitazioni che daranno respiro a tutte quelle famiglie che necessitano di un alloggio».

L’iter

I lavori si erano fermati nel 2003 a causa di problemi economici dell’impresa esecutrice. Le costruzioni sono ubicate in un colle panoramico: sono due imponenti strutture per 20 alloggi Iacp. A questo ente (oggi Area) nel 2002 il Comune di Guspini concesse il diritto di proprietà per 99 anni, ma Area chiede l’aggiornamento della documentazione.«Nel 2002 – ricorda Bruno Serpi – ero il responsabile degli uffici urbanistici del Comune: l’amministrazione municipale concesse l’area ma la scelta di fare alloggi a canone moderato non fu una vera scelta perché era dettata dal finanziamento ottenuto all’epoca. Gli alloggi potevano essere ceduti in proprietà, erano decisamente più comodi di quelli di edilizia economico-popolare con un canone di locazione conseguentemente più alto».

Il contenzioso

«I lavori furono avviati – prosegue Serpi – ma dopo la costruzione delle strutture portanti in cemento armato, tra impresa esecutrice e Area nacque un contenzioso che si è protratto per lungo tempo e di cui non conosco l'esito. Il risultato sono stati i lavori fermi per anni. Durante l'amministrazione Pinna vennero ripresi i contatti con Area, il cui direttore generale si impegnò per reperire fondi con cui terminare l’opera, i cui costi erano nel frattempo diventati esorbitanti. Sembrava che si potesse arrivare al risultato ma il direttore venne sostituito e tutto svanì», conclude Serpi.

Ora, finalmente, l’iter sembra avere ripreso il suo corso.

