Case popolari a rischio crolli Soldi in fumo 

Gli inquilini delle case popolari di via Matteotti e via De Gasperi non dormono sonni tranquilli nei loro alloggi a rischio di crolli. L’intervento per la messa in sicurezza da 1,8milioni di euro annunciato tempo fa da Area non sarà eseguito per mancanza di fondi.

Lo fa sapere con rammarico il presidente della commissione Ambiente e Sanità, Christian Mulas, spiegando che «a nulla sono valsi gli impegni, i sopralluoghi, le prese d’atto di una situazione drammatica, ormai insostenibile», commenta il capogruppo dell’Udc. «Siamo arrivati a una situazione estrema, con il rischio di sgombero degli appartamenti sempre più reale», avverte Mulas. La retromarcia di Area fa il pari con l’assenza di un altro importante intervento per l’ammodernamento degli appartamenti. «Paratie di balconi in cemento lesionate in maniera inesorabile, coperture ondulate in ferro dei terrazzi pericolanti; forti infiltrazione d’acqua dai terrazzi; umidità e muffa».

