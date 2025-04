Case popolari, 49 famiglie in lista d’attesa  

Per ora sono quarantanove le domande presentate a Guspini per ottenere un alloggio di edilizia pubblica residenziale (Erp): un numero probabilmente destinato a crescere, perché i termini per chi presenta domanda dall’estero non sono ancora scaduti. Ma ciò che davvero manca – al di là delle cifre – sono gli alloggi. E quelle domande, dietro i numeri, raccontano una realtà fatta di necessità concrete, attese lunghe e soluzioni che da tanto tempo tardano ad arrivare.

Le istanze già protocollate dai residenti in Italia, alla scadenza del 7 marzo, sono appunto 49. Non sono mancate situazioni particolari: alcuni utenti hanno presentato la domanda più volte. Gli uffici comunali stanno ora portando avanti le istruttorie, ma la fase di ricezione non è ancora chiusa: occorrerà infatti attendere il 7 aprile per le domande provenienti da cittadini residenti in Europa e il 7 maggio per quelle inviate da chi risiede al di fuori dello spazio comunitario.

Tempi lunghi

Una volta chiusi i termini, si procederà con la pubblicazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva. Ma da lì inizierà un'altra lunga attesa perché i pochi alloggi attualmente disponibili non sono immediatamente assegnabili e necessitano di lavori di manutenzione e messa a norma.

«Per questioni di bilancio da parte di Area – dichiara Stefania Atzei, assessora all’Erp – credo con molta sicurezza ci sarà tanto da attendere». Fin da ora Atzei annuncia battaglia in tutte le sedi competenti, come già fatto in passato anche davanti al prefetto affinché vengano garantite condizioni dignitose negli alloggi da assegnare.

Auspici bipartisan

Agli alloggi sfitti ma da sistemare si aggiungono due edifici situati nella collina di Seddas, la cui costruzione è iniziata nel lontano 2002 con un finanziamento di oltre un milione e mezzo di euro: lavori mai conclusi e che, secondo quanto dichiarato circa un anno fa sulle pagine de “L’Unione Sarda”, avrebbero dovuto riprendere con la realizzazione di 12 alloggi da parte di Area.

Le precedenti graduatorie, ora esaurite, hanno dato risposta a molte famiglie, ma spesso dopo anni di attesa: in alcuni casi si è arrivati a dieci anni prima di ottenere un alloggio. Le potenzialità, insomma, non mancano. Ma il vero nodo resta sempre lo stesso: la mancanza di risorse economiche. Dalla minoranza consiliare arriva un auspicio: «Speriamo che vengano trovati i fondi per gli interventi utili a dare un alloggio a chi ne ha urgente bisogno», sottolinea il consigliere del gruppo “Impari” Alessio Pilloni. Un concetto condiviso anche dall’assessora Atzei: «Da parte mia – promette – si continuerà a fare forte pressing, così da poter dare ristoro a quante più famiglie bisognose possibile».

