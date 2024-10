Case percolanti, via ai lavori sulle facciate 

C’è un gran fermento nelle strade cittadine.Le ultime ordinanze che imponevano il rifacimento delle facciate e la messa in sicurezza di edifici pericolanti nei diversi quartieri, stanno dando i loro frutti, e così soprattutto via Marconi è diventata una sorta di cantiere a cielo aperto.

I lavori di rifacimento delle facciate sono in corso in diverse palazzine della strada, che si trovavano in non buone condizioni soprattutto per quanto concerne i balconi.

Interventi in corso anche più avanti tra via Porcu e via Marconi per la messa in sicurezza di un locale che un tempo ospitava un’agenzia di viaggi e da cui erano caduti mattoni e calcinacci sul marciapiede. Lavori finiti invece in via Dante in un vecchio ridere crollato qualche anno fa.Restano però ancora tante situazioni critiche: riguardano per lo più le vecchie case in mattoni rossi crudi che continuano a perdere pezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA