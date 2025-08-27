Case per i giovani al posto delle siringhe 

L’annuncio in Aula, lo scorso giugno: «I lavori di riqualificazione dell’ex scuola Emilio Lussu, in via Piovella, inizieranno a settembre», erano state le parole dell’assessora al Benessere dei cittadini, Anna Puddu. E in questi giorni sono partite le operazioni di bonifica attorno allo stabile, diventato da anni terra di conquista per sbandati e tossicodipendenti. Gli operai della De Vizia hanno ripulito una parte del cortile, recuperando in poco tempo migliaia di siringhe e rifiuti di ogni genere. Il grosso, tra la vegetazione nel retro dell’edificio, è ancora da fare: c’è di tutto, tra materassi, borsoni, contenitori in plastica e vetro, vecchi mobili, elettrodomestici distrutti e migliaia di buste della spazzatura. Oltre a un tappeto di siringhe e boccette di metadone. Contestualmente si concluderà il trasferimento delle associazioni che ancora avevano sede nell’ex scuola di Is Mirrionis. E così effettivamente a settembre partiranno i lavori da quasi quattro milioni e mezzo di euro: al posto dell’ex scuola, al termine del recupero dello stabile, ci saranno 21 alloggi indipendenti a canone agevolato per le giovani coppie.

La soddisfazione

«Prosegue il nostro lavoro per cercare di dare delle soluzioni al problema abitativo in città», spiega l’assessora Puddu. «Ci sono tante coppie giovani che faticano a trovare un’abitazione per le difficoltà economiche. Come Comune abbiamo diversi immobili vuoti e non più utilizzati, tra questi l’ex scuola Emilio Lussu: stiamo cercando di recuperarli per offrire delle soluzioni a chi non può avere un alloggio, pensando anche alle coppie che faticano a trovare una casa in affitto». Intanto, aspettando l’avvio ufficiale dei lavori e che vengano poi rispettati i tempi per la realizzazione del progetto, la bella notizia è l’inizio delle operazioni di bonifica attorno all’edificio. Soddisfatto il parroco di Sant’Eusebio, don Davide Meloni, che da tempo denunciava la situazione di emergenza per la presenza di siringhe da tutte le parti e gli episodi di furti e atti vandalici, ma anche la necessità di offrire alle persone con problemi di tossicodipendenza una soluzione e un’assistenza.

Il futuro

Il personale della De Vizia da alcuni giorni è impegnato nelle operazioni di pulizia dunque, ma non mancano gli intoppi. La scorsa mattina sono dovute intervenire le pattuglie della Polizia per allontanare due senza fissa dimora, impegnati in una violenta lite nel contendersi una bottiglia di vino. E capita che durante il lavoro ci sia ancora chi raggiunge una delle “postazioni” nascoste per iniettarsi una dose. Ancora poco tempo e quello che per tanti anni è stato il regno di siringhe e boccette di metadone lascerà il posto a un cantiere per la realizzazione di 21 nuovi alloggi per giovani coppie.

RIPRODUZIONE RISERVATA