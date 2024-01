Case per coppie a basso reddito, cantiere in ritardo 

Che fine ha fatto il progetto “Housing sociale” tra le vie Volta e Vesalio? A chiederselo (preoccupati) sono i residenti di Cep e Quartiere Europeo, i territori confinanti. Una domanda lecita, visto che il cantiere è fermo da mesi. Dopo aver recintato l'area gli operai sono spariti e delle 150 unità abitative previste (entro il 2024) neanche l'ombra. A fare chiarezza e fugare ogni dubbio è il vicesindaco Giorgio Angius. «I cittadini non si devono preoccupare», afferma, «il cantiere ripartirà, forse già a febbraio. Attualmente sono in corso modifiche finalizzate a rendere il progetto ancora più sostenibile».

Piccoli condomini

Non più villette, si apprende, ma piccoli condomini. «Il numero delle residenze previste, ossia 150, resta tale», assicura Angius, «la differenza è che ci saranno maggiori spazi comuni, con un minore consumo di suolo e un maggiore risparmio energetico». Un progetto all'insegna della bioedilizia, approccio moderno che pone al centro dell'attenzione l'ambiente. Nella sua prima versione, il progetto era stato presentato a Palazzo Civico l'8 marzo 2022. I lavori sarebbero dovuti iniziare a gennaio 2023 per concludersi nel corso di quest'anno. Il ritardo, però, appare evidente.

«L'intervento», replica Angius, «prevede una fase preliminare, nel senso che prima di edificare si deve provvedere alle opere di urbanizzazione: strade, illuminazione pubblica, fognature, verde. E, da quanto mi risulta, sotto questo aspetto si è già partiti». La richiesta di una modifica del progetto sarebbe stata avanzata dalle due immobiliari proponenti. «Si tratta di Volta e Victory», precisa il vicesindaco, «due terzi del progetto rientrano nell'ambito dell'housing sociale». Ossia alloggi e servizi abitativi a prezzi contenuti destinati ai cittadini con reddito medio basso. «La restante parte sarà edilizia libera».

Quanto tempo ci vorrà? «La pratica è in corso», rende noto, «nei prossimi giorni i tecnici forniranno al Comune le integrazioni necessarie. Dopodiché il Consiglio dovrà approvare la variante al piano attuativo. Se non ci saranno intoppi l'iter sarà rapido ed entro febbraio si comincerà a costruire».

Intervento atteso

«Si tratta di un intervento atteso», afferma Paolo Baire, uno degli eredi Mannazzu, «noi siamo gli ex proprietari dell'area in cui dovranno sorgere gli appartamenti. Ora non centriamo più niente, dato che abbiamo venduto. Tuttavia aspettiamo quanto gli altri che il progetto trovi attuazione. Al Quartiere Europeo c'è molta preoccupazione per lo stop ai lavori. Al punto», fa sapere Baire, «che è stata perfino avviata una raccolta di firme».

Il progetto, che prevede un investimento di 31 milioni, è finanziato dal Fondo per l'Housing sociale della Regione. Ed è stato affidato alla Torre Sgr, società specializzata nella gestione del risparmio. «Un intervento di edilizia agevolata», sottolineò il sindaco Truzzu nel giorno della presentazione (8 marzo 2022), «che mira a riportare in città anche le giovani coppie, riqualificando una parte importante della città e offrendo spazi pubblici di verde, servizi e viabilità». Non resta che attendere che l'opera sia compiuta. Burocrazia permettendo.

RIPRODUZIONE RISERVATA