Case Peep, svolta sulla proprietà 

Niente più vincoli, a Nuraminis, sugli alloggi costruiti nell’ambito del Piano di zona per l’edilizia economica e popolare (Peep). Il Consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha votato all’unanimità l’eliminazione dei vincoli sul prezzo massimo di vendita e al canone massimo di locazione che incombevano sulle case costruite nel Peep di Riu Gloria. Non è tutto: l’Aula ha deliberato altresì sull’ammontare della somma da corrispondere all’Ente per la rimozione dei vincoli: in media 1.500 euro, calcolati in percentuale a quanto versato all’atto dell’assegnazione dell’area.

I limiti rimossi

La novità riguarda 51 alloggi, che fino a ora “non potevano essere alienati per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità”. Le norme, e gli atti di vendita dei terreni sui quali negli ultimi 40 anni decine di famiglie hanno edificato la loro abitazione, ponevano paletti anche al novero dei possibili acquirenti degli alloggi (“Soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari”) e al prezzo di vendita che doveva avvenire in base “a prezzi fissati dall’Ute”.

Ora i proprietari delle case costruite nel Peep di Riu Gloria potranno, una volta versato il corrispettivo all’Ente e stipulato un atto, vendere a chi vogliono e al prezzo che vogliono. «L’unico limite è il mercato immobiliare», sintetizza il sindaco Stefano Anni, che in Aula ha illustrato il punto all’ordine del giorno. Un’importante svolta che fa il paio con la stipula degli atti di acquisto delle aree edificabili, voluta nel 2007 dall’amministrazione guidata dall’allora sindaco Luciano Cappai.

Prezzi calmierati

«Negli ultimi anni – ha rimarcato in Aula Anni – alcuni dei proprietari hanno manifestato l’esigenza di stipulare degli atti di vendita ed è emerso il problema di quelle case realizzate su aree acquistate dal Comune che le ha lottizzate con soldi pubblici e che sono state vendute a prezzi calmierati. Oggi ci troviamo di fronte alle richieste, da parte dei notai, di nulla osta necessari alla stipula degli atti di compravendita».

Voto favorevole anche dalla minoranza consiliare. «Anche perché si tratta di un adempimento di legge, obbligatorio», rileva Federica Pinna, ingegnere, del gruppo Il cambiamento Possibile.

