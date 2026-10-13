Case parcheggio un “co-housing” rimasto a metà 

Cortile semi abbandonato, masserizie sparse sotto lastre di eternit, intonaci a brandelli, alloggi murati, ingresso principale a pezzi. Vengono comunemente dette “case parcheggio” e i residenti, a patto di avere soluzioni alternative decenti, non vedono l'ora di andarsene anche se in alcuni casi vi soggiornano da dieci anni.

Da un lato l'amministrazione comunale si appresta, con Area, a realizzare il progetto di in co-housing gli ex alberghi operai (o parte di essi) fra via Cannas e via Mazzini (ex ospizio) e quello di via Costituente (ex ristorante), dove ogni famiglia disporrà di un appartamento privato nell'ambito però di ampi spazi comuni. Dall’altro però questo esperimento è una realtà da una ventina di anni sempre in via Costituente, altro ex albergo operaio ed ex liceo, adattato ad ospitare persone o famiglie in difficoltà abitativa. A parte le condizioni interne degli alloggi ricavati nelle ex aule, le restanti condizioni del fabbricato nato con la città lasciano a desiderare. Intanto, da mesi, nonostante la crisi degli alloggi veda a Carbonia 200 persone in graduatoria, sono ancora murati tre appartamenti su dodici. Chi vi abitava ha ricevuto una casa popolare, ma non è avvenuto il ricambio. E siccome anche altri inquilini hanno ricevuto il preavviso circa la possibilità di ricevere un altro alloggio in un palazzo Area, nelle case parcheggio saranno murati altri appartamenti. «Probabile - spiega Luciana Bisio, una delle inquiline - che presto arrivi il mio turno: sulla qualità interna degli appartamenti, dopo ulteriori interventi, non mi posso lamentare sebbene sia da anni al primo piano e fare le rampe sia per me ora molto faticoso». Ospite “storico” anche Tonino Bachis: «Nell'emergenza - afferma - ci è andata bene così, però non è bello vivere davanti a un cortile in semi abbandono, con masserizie accatastate da oltre un decennio che appartenevano alle prime famiglie». Masserizie in alcuni casi diventati rifiuti, coperte da una tettoia di lastre di cemento amianto e degrado restituiscono un aspetto che alimenta l'auspicio che gli esperimenti del co-housing abbiano esiti migliori. Intanto, c'è la conferma che le case provvisorie di via Costituente continueranno ad assolvere l'importante funzione di valvola di sfogo per i casi urgenti: «L’edificio - spiega il sindaco Pietro Morittu - è già oggetto di un finanziamento per l'efficientamento energetico cui si è recentemente sommato il fondo del Jtf per alloggi sostenibili: l'edificio specifico manterrà la destinazione abitativa almeno per i cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori». I quali potrebbero cominciare presto: «l compendio - conferma l'assessore alle Politiche della casa Giuseppe Casti - non appena possibile verrà ristrutturato».

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