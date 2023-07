Case occupate, nessuno sgombero 

Gli abusivi di via Suor Anna Lucia per ora possono dormire tranquilli: al momento nessuno sgombero. Però Area e Comune hanno sbloccato già da oggi un nuovo bando di assegnazione delle case cercando di renderlo (Regione permettendo) più appetibile rispetto a quelli conclusi con un flop. E al contempo chiederanno al Prefetto un’ordinanza di sgombero.

L’attesa

Tradotto: potrebbero trascorrere mesi prima che vengano liberate le abitazioni a canone concordato di via Suor Anna Lucia che la scorsa settimana sono state occupate illegalmente da due famiglie di origine rom da una giovane coppia sarda. Con buona pace dei residenti che minacciano di non pagare più i salati affitti che sostengono da anni (non a canone popolare). E di murare gli alloggi ancora sfitti (6-7) nemmeno a parlarle, idem di istituire un servizio di guardiania armata.

Il vertice

Ha fornito alcune indicazioni, ma non capaci di risolvere il problema nell’immediato, l’incontro di ieri fra il direttore provinciale di Area Adelia Murru, il sindaco Pietro Morittu, l’assessore alle Politiche per la casa Piero Porcu, il comandante della Polizia locale Andrea Usai, più funzionari Area e del Comune come ad esempio gli assistenti sociali per la presenza di bambini nelle famiglie occupanti. Le istituzioni promettono di reagire, ma la burocrazia ha altri tempi. Quanto meno si sblocca il bando per cercare di assegnare quella decina di appartamenti che fanno parte del compendio di 60 case costruite parallele a via Roux: «Lo pubblichiamo oggi stesso– ha anticipato l’assessore Porcu – ma contestualmente Area e noi chiederemo alla Regione di eliminare quegli aspetti che ne hanno provocato i recenti fallimenti». C’è poi il capitolo Prefetto: «Avviato l’iter per chiedere lo sgombero». Ma la sensazione è che non avverrà presto: ci sono minori e del caso se ne occuperanno i Servizi sociali. «Lo sgombero – si limita a dichiarare il direttore generale Area Cristian Riu – sarà attivato al momento opportuno da chi di competenza».

I residenti

Ma nel frattempo monta l’ira dei residenti (spedita una lettera in Procura) che si sono garantiti onestamente il diritto di entrare in quelle case pagando canoni salati anche di 450 euro (da qualche giorno pure rincarati) e mutui. «Oltre 8000 mila euro – racconta Pierluigi Frau – fra anticipi e poi interventi di manutenzione affrontati da noi, i sacrifici di una vita: ora è tutto profondamente ingiusto».

