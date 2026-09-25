Case nuove ma gli impianti non vanno 

Neppure il tempo di gioire per la consegna delle chiavi della nuova casa, che gli inquilini hanno dovuto fare i conti con una triste realtà: i loro appartamenti non sono ancora abitabili perché mancano luce e acqua.

Davanti agli alloggi da ieri c'è un cantiere per provare a porre rimedio a un inconveniente dell'impianto idrico preposto allo scarico delle acque reflue. L'ipotesi – da verificare – è che ci sia stato qualche problema in fase di realizzazione emerso solo ora. E quando i nuovi inquilini hanno fatto richiesta di allaccio dell'utenza si sono visti costretti a sospendere la procedura perché occorreva rimettere mano agli impianti. Succede nei due nuovi palazzi popolari che il Comune ha costruito (ad onore del vero a tempo di record) nel rione fra via Manzoni e Angioy dove da anni esistono già cinque identiche palazzine, realizzate nell'ambito di un vasto progetto comunale di riqualificazione urbana della zona che sino a una quindicina di anni fa era un gigantesco sterrato fra le vie Tasso, Manzoni, Carducci e Angioy. Ora, anche con il nuovo parco, il quartiere ha totalmente cambiato aspetto. La consegna delle chiavi è avvenuta (abbastanza in sordina) alla vigilia di Ferragosto e a beneficiarne sono stati i cittadini in cima alle varie graduatorie municipali di assegnazione delle case popolari. Trascorso Ferragosto gli assegnatari hanno iniziato l'iter per gli allacci idrici e fognari con la speranza di insediarsi già in settembre, ma loro malgrado hanno fatto male i conti. Nemmeno il tempo di trasportare i primi arredi che hanno scoperto che l'abitabilità effettiva doveva sottostare a nuovi interventi nella rete idrica. E non solo idrica. «Abbiamo avuto qualche problema con ascensori, Abbanoa e Enel - precisa l'assessore alle Politiche abitative Giuseppe Casti - si risolverà tutto e siamo assolutamente fiduciosi che entro ottobre le famiglie potranno insediarsi nei dieci appartamenti». Pertanto, da alcuni giorni, davanti alle due nuove palazzine è spuntato un nuovo cantiere. Abbanoa ritiene che non si tratti di interventi in capo all'ente idrico regionale. E allora resta il mistero su quale errore abbia provocato gli inconvenienti (non si può escludere che ci siano difetti nelle pendenze ma dovranno dirlo i tecnici specializzati) emersi quando i nuovi utenti hanno fatto istanza di allaccio e anchi spetti l’onere di risolvere il problema.

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