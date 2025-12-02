«Case nell’agro, stop all’isolamento» 

Serramanna avrà un piano toponomastico delle zone rurali, densamente abitate e attualmente difficili da raggiungere a causa proprio dell’assenza di indicazioni. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dall’esponente della minoranza Carlo Pahler mosso «dall’esigenza di predisporre una toponomastica attendibile delle zone rurali», emendato dalla maggioranza del sindaco Gabriele Littera.

«Nell’agro sono censiti 260 abitanti con 136 nuclei familiari, ma allo stato attuale chi deve raggiungerli incontra molte difficoltà. Una situazione non più accettabile», ha detto l’esponente di “Serramanna Futura”. Raggiungere le case e le aziende dell’agro di Serramanna è difficoltoso e centinaia di case sono di fatto isolate. Fornitori, corrieri, portalettere e persino i medici (caso limite, citato da Carlo Pahler, il luogo di decesso di una persona che era sconosciuto e quasi irraggiungibile): pressoché inutile anche fare ricorso ai navigatori satellitari che non hanno indicazioni.

La svolta

Il sindaco Gabriele Littera ha accolto con favore il documento della minoranza. «La mozione merita la nostra attenzione, sono d’accordo sulla tematica evidenziata dal consigliere Pahler: per raggiungere case e aziende dell’agro non ci si può più affidare alla conoscenza dei singoli, ad informazioni raccolte estemporaneamente su dove abitano le famiglie. Via da subito ai lavori della commissione apposita al nuovo piano toponomastico dell’agro». Unica nota di dissenso, l’emendamento presentato dalla maggioranza consiliare e accolto dal firmatario della mozione. «Chiediamo che il nuovo piano della toponomastica ufficializzi i toponimi già presenti, e conosciuti, per una questione identitaria. Questa è l’occasione per ufficializzare i nomi presenti, mi vengono in mente Bia Muristeni, Bia Santa Barbara e molti altri, per dare alle famiglie e alle imprese la possibilità di essere raggiunti», ha aggiunto il sindaco Littera. Voto favorevole anche dal gruppo di minoranza Più Serramanna guidato da Gianluigi Piano: «Siamo favorevoli, condividiamo il senso della mozione del collega Pahler: è arrivato il momento di dare sostanza al nuovo piano della toponomastica del territorio rurale. Condivisibile anche l’emendamento: l’agro ha la sua identità e va mantenuta».

RIPRODUZIONE RISERVATA