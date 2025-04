Case, negozi e servizi a Santa Lucia 

Via libera unanime del Consiglio comunale di Assemini a due varianti urbanistiche (Piano di intervento P.In.) che consentiranno di realizzare nell’area urbana di Santa Lucia più di 160.000 metri quadrati destinati ad abitazioni private, a negozi e a servizi per la collettività. Con le 2 delibere si adotta un articolato sistema di cosiddetta “perequazione urbanistica”, che consente di trasformare vaste aree da zona inedificabile a zona edificabile, generando a fronte del “Beneficio Privato” (cubatura edificabile), un pari “Beneficio Pubblico” (servizi pubblici), come già accaduto per i P.In. della località “Sa Costera B” e “Cuccuru Macciorri”.

L’iter

Soddisfatto il sindaco Mario Puddu: «Questa doppia approvazione ci permette di risparmiare quasi 6 mesi di tempo, anche se ce ne vorrà ancora. Dopo la notifica pubblica delle 2 delibere, abbiamo chiesto preventivi al Buras per la pubblicazione e deposito, da cui decorreranno 60 giorni per eventuali osservazioni in presenza delle quali occorrerà fare le controdeduzioni e l’approvazione definitiva in Consiglio».

La convenzione del piano attuativo infatti avviene dopo la seconda pubblicazione sul Buras e sull’albo pretorio, a firma dei richiedenti del piano di lottizzazione e del responsabile dell’edilizia privata, geometra Carlo Barletta.

Le reazioni

Favorevole anche l’opposizione. «Il progetto P.In Santa Lucia – dice Niside Muscas (FdI) è positivo: porterà nuove abitazioni, cittadini e tecnologie ad Assemini. Apprezziamo inoltre l’attenzione al rischio idrogeologico, la presenza di edilizia sociale e la previsione di opere di urbanizzazione complete prima della consegna delle case. L’unica preoccupazione è quella per via Sassari, che dovrà sostenere un maggiore carico di traffico». Muscas insieme a Ignazio Pireddu (FI) poi auspicano che tali passi avanti possano interessare anche altre aree del paese, sostiene Pireddu: «Questo provvedimento nasce dopo anni di attesa e ci auguriamo che gli iter per la sua attuazione siano veloci e che ce ne siano altri simili per altre zone quali Sa Costera, Cuccuru Macciorri e l’area artigianale, fermi da tempo».

Più cauto il consigliere del Pd Francesco Lecis: «Questi documenti, per quanto rilevanti, arrivano con un ritardo ultra ventennale che potrebbe quasi renderli inefficaci: era il 2003 quando si mise mano per la prima volta al progetto. La perplessità deriva dai tempi della politica e soprattutto, dalla mancanza nei decenni, di un’attenta valutazione delle esigenze pubbliche, private e dell’attrattività anche per gli operatori commerciali, piccoli e grandi».

Effettivamente ad Assemini manca un assessore all’Urbanistica, materia che è stata spesso oggetto di scontri politici o di ritardi (Puc), ma il sindaco Puddu si mostra ottimista: «Siamo molto soddisfatti perché troppo spesso la politica è stata di parole e teoria, invece qui si è fatto quadrato con l’amministrazione per arrivare nella pratica a sviluppare degli assetti urbanistici finora incompiuti che porteranno migliorie importanti per Assemini».

