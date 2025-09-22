Case mobili a Scivu: «Demolitele» 

«Casette mobili abusive nel sito d’interesse comunitario di Scivu: demolitele». L’ordinanza del Comune di Arbus non lascia spazio né a giustificazioni né a integrazioni al progetto: «Entro cinque giorni devono essere buttate giù, diversamente provvederà la ruspa del Comune». Nessuna opposizione da parte dei proprietari, l’esecuzione “lampo” del provvedimento è partita dallo stesso giorno della notifica dell’abuso, evitando così di perdere la proprietà del bene e pagare una sanzione pecuniaria per le spese di demolizione e il ripristino dei luoghi. L’amministrazione, comunque, si è riservata di «applicare la sanzione pecuniaria per il reato commesso».

I fatti

L’abuso è inserito all’interno di un’area di alto pregio ambientale, ci sono le dune da una parte e la spiaggia dall’altra, un vasto perimetro sottoposto al vincolo paesaggistico e della zona speciale di conservazione da Riu Piscinas a Riu Scivu. I titolari del terreno hanno presentato un progetto inerente l’attività di Fattoria didattica e agriturismo a scopo turistico lo scorso 20 agosto in seguito al quale è stato dato il via alla procedura di autorizzazione d allo Sportello unico per le attività produttive e di edilizia dell’Unione dei Comuni “Monte Linas-Dune di Piscinas”. La richiesta prevedeva l’inizio del servizio “a zero giorni”, dal momento stesso della presentazione telematica della pratica, senza attendere alcun termine. E così è stato. Su due delle quattro piazzole destinate all’attività sono state sistemate subito due strutture mobili in legno e avviata l’attività turistica con tanto di pubblicità sui siti promozionali.

L’ordinanza

Quando tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, sul posto blitz del dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune e di due agenti della Municipale. Verificato l’abuso, è stata emessa l’ordinanza di demolizione: «Provvedere, a propria cura e spese, entro 5 giorni, alla rimozione dei caravan in sosta, la dismissione e la rimozione completa degli impianti di adduzione idrica, docce, cisterna e ogni altro allestimento messo in opera allo scopo di delimitare e servire le piazzole; il ripristino completo dello stato dei luoghi e la trasmissione fotografica e documentale dell'intervento eseguito». Il Comune ha tenuto a precisare che «l’iter corretto sarebbe stato quello di attendere le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti in conferenza di servizi e non partire subito». Una dei titolari, Fausta Atzedi, al telefono risponde: «Mi dispiace, al momento non intendo rilasciare dichiarazioni».

La pratica

Rispetto al passato, quando l’ordine di demolizione di diversi abusi edilizi sulla Costa Verde aveva richiesto tempi lunghi, 20 anni per l’ultimo del 2023 a Torre dei Corsari, questa volta i fatti si sono svolti con rapidità: poco più di una settimana. Il sindaco, Paolo Salis, è conciso: «Sono atti gestionali che dipendono esclusivamente dagli uffici, ciascuno lavora nel rispetto delle norme».

