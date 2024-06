Case minacciate dal fuoco all’ingresso del paese 

Momenti di apprensione a Tratalias per un incendio che ha minacciato le case all’ingresso del paese e danneggiato un uliveto.

Le fiamme sono divampate intorno alle 14.30 nella zona del paese che costeggia la strada provinciale per Perdaxius. Hanno avvolto un uliveto e altri alberi e oltrepassato la pista ciclabile che collega il paese con la diga di Monte Pranu. Alimentate dal vento si sono dirette verso via Canale in cui sono presenti alcune abitazioni. Fortunatamente il tempestivo arrivo sul posto dei volontari della protezione civile di Terraseo e Santadi oltre al corpo forestale e i vigili del fuoco arrivati da Iglesias, hanno impedito che le fiamme potessero creare danni alle abitazioni e a un’azienda artigianale che si trova nella zona. Ad assistere alle operazioni di spegnimento e bonifica anche l’assessore alla comunicazione del paese Fabrizio Pes: «Sono stato immediatamente avvisato, mi sono subito sul posto per verificare la situazione – racconta - fortunatamente grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio si è potuto scongiurare che il fuoco potesse raggiungere i vicini terreni coltivati e le vicine abitazioni».

