Case low cost contro lo spopolamento 

Da 2339 residenti del 2021 a 2357: dato ufficiale al 5 febbraio 2024. Dopo decenni di decrescita Nuraminis rialza la testa e il numero degli abitanti torna a salire, seppure di poco. E se non si tratta di aumento delle nascite, il dato, per dirla con le impressioni del sindaco Stefano Anni, «rappresenta comunque un segnale di ripresa». Soprattutto rispetto agli altri centri della zona (Samatzai, Pimentel, Ussana e Monastir), tutti con segno negativo da decenni.

A Nuraminis nel 2023 i nuovi nati sono stati 11 a fronte di 31 decessi. A cosa è dovuta quindi la piccola impennata nel numero di residenti (più 18 negli ultimi 24 mesi)? Ancora il primo cittadino: «C'è una piccola ripresa nel numero di residenti dovuta soprattutto al movimento migratorio in entrata. Ci sono movimenti di compravendita nelle case e giovani che arrivano a vivere da noi».

La scelta

«Cercavamo un posto tranquillo», spiegano le sorelle Roberta e Carmen Deplano,che hanno comprato casa in via Nazionale. Da Sarroch al piccolo centro del Basso Campidano è un attimo: decisivo il prezzo (poche decine di migliaia di euro) per fare propria una vecchia casa da ristrutturare. Per Paolo Demartis e Francesca Gaviano, coppia di Samatzai con una figlia, l’acquisto della casa di via Montegrappa ha avuto la stessa genesi. «Abbiamo vissuto a Pimentel, Ussana e Samatzai, e da due anni cercavamo casa, ne abbiamo visto tante ma poi la nostra scelta è caduta su un appartamento appena ristrutturato di Nuraminis. Il prezzo favorevole e l’ambientazione, con vicini di casa ideali, ci fa dire che abbiamo fatto la scelta giusta».

I numeri

Il 2021 si era chiuso con 2339 residenti, minino storico per la popolazione di Nuraminis. Dodici mesi dopo (il 31 dicembre 2022) le prime avvisaglie dell’inversione di tendenza (2341 residenti) confermata alla fine del 2023 (2352) e in crescita ancora al 31 gennaio 2024 con la popolazione salita a 2357 unità. «Se sarà un trend che si mantiene sinceramente non lo so, ma comunque dopo tanti anni di decremento è un numero che conforta», rileva ancora il sindaco Anni.

I numeri, incoraggianti, sono però lontani dalla statistica al 31 dicembre 2010 (2632 residenti), e lontanissimi dagli anni del boom abitativo dei decenni fra il 1970 e 1990, quando la popolazione residente a Nuraminis era attestata stabilmente in circa 3500 abitanti. Insomma, Nuraminis ha perso in 40 anni 1200 residenti, ma lo spopolamento sembra oggi in frenata. Merito dell’immigrazione, con giovani coppie che acquistato casa nel paese, dove stabiliscono la loro residenza.

Il mercato

Ad attrarre i nuovi residenti sono i prezzi low cost delle tipologie di immobili più economiche andati a rogito per 50mila euro in media. Alessandro Piu, agente immobiliare, con sede a Serramanna, fotografa la situazione. «Si tratta di casi dove l’esigenza economica di risparmiare sul prezzo della casa prevale sulla carenza di servizi e penso per esempio alla mancanza di un medico di base. Allora c’è chi opta, piuttosto che buttare i soldi in affitto, per l’acquisto di una casa a prezzi accessibili. Non è il massimo ma almeno consente di avere un tetto».

