Case libere in centro, ma solo per i turisti 

Emergenza affitti a Iglesias. Mentre fioriscono affittacamere e b&b, i proprietari delle abitazioni non stipulano quasi più contratti di locazione a lungo termine, preferendo a essi permanenze brevi legate principalmente ai flussi turistici. Inoltre, anche nel caso in cui si riuscisse a trovare una soluzione abitativa di più lunga durata, i prezzi dei locali risulterebbero quasi raddoppiati rispetto a qualche anno fa.

L’analisi

«La situazione – afferma Samuele Fogu, responsabile dell’agenzia immobiliare Gabetti di Corso Matteotti – sta diventando davvero difficile per coloro che cercano un affitto di medio o lungo periodo, sia per la penuria degli stessi che per i costi di locazione: oramai un bilocale viene affittato a 400/500 euro al mese. Se a questa cifra vengono sommate tutte le utenze e le spese accessorie, ma non solo, ci si rende conto che tali costi diventino esorbitanti se non del tutto insostenibili». Le cause del cambio di tendenza sono molteplici: «In questi ultimi anni – sostiene Silvia Cabizzosu, titolare dell’omonima agenzia immobiliare – i proprietari, favoriti anche dall’aumento delle presenze turistiche, hanno preferito investire su b&b, case vacanze o su soggiorni che sono tendenzialmente di breve durata. Questo avviene sia per un aspetto prettamente economico, sia per il timore che l’eventuale inquilino possa diventare moroso, con tutte le problematiche portate da una situazione simile».

Il turismo

L’aumento delle strutture ricettive è stato considerevole: «A oggi operano in città – spiega l’assessore alle Attività produttive, Daniele Reginali – 310 attività suddivise tra b&b, case vacanze e affittacamere, per un totale di 1.500 posti letto. Le strutture si trovano perla maggior parte nel centro storico, ma la tendenza si st sviluppando anche in periferia e nelle frazioni. Il dato, che testimonia la grande crescita turistica ed economica avvenuta in città nelle ultime due legislature, rappresenta una base sulla quale costruire un nuovo sviluppo per Iglesias». Questo modello, che andrà a incidere sempre più nel futuro della città, non incontra, tuttavia, plauso comune. «Si è puntato esclusivamente – sostiene il consigliere Simone Saiu – su un modello di turismo che induce i proprietari a scegliere, comprensibilmente, la via del breve termine spinti da una maggiore redditività e dalla certezza di incassare regolarmente le pigioni, al riparo da morosità o contenziosi di varia natura». Ogni medaglia, però, ha il suo rovescio: in una situazione come questa, trovare un alloggio a lungo termine per i giovani, i lavoratori o le famiglie sta diventando un’impresa di ardua soluzione. «Tutto ciò potrebbe comportare il rischio di alimentare un preoccupante esodo dei residenti versi i paesi e le città vicine – conclude Saiu –. Bisognerebbe pensare a interventi incisivi come, per esempio, l’introduzione di un forte ribasso dell’Imu locale e agevolazioni per chi opta a favore dei contratti a canone concordato, rendendo così la locazione sicura e conveniente».

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