Case, la fame non si placa 

Pochi fondi, sussidi a intermittenza, liste di attesa infinite e gente costretta a occupare gli alloggi intestati a persone estinte. In tanti reclamano eredità di un bene che, però, rientra nel patrimonio pubblico. Una famiglia su cinque non ce la fa. La casa resta un miraggio, per la maggior parte un’utopia. Ci sono oltre 50 residenti in fila ad attendere un alloggio popolare. A Tortolì l’emergenza abitativa è evidente, come emerge dalla graduatoria, e cova sotto la cenere da tempo. E oggi sta esplodendo in modo dirompente. In Comune sanno che il fabbisogno è alle stelle e l’istruttoria per coinvolgere Arra è in fase embrionale.

Il caso

Non solo affitti proibitivi e prezzi d’acquisto troppo alti. L’ emergenza abitativa a Tortolì, dove la popolazione ha ripreso a crescere con un incremento di alcune decine di unità che la confermano oltre gli 11 mila residenti, colpisce anche e soprattutto le case popolari. Al momento sono quasi 60 le famiglie (ma in realtà potrebbero essere molte di più) in attesa di una sistemazione: hanno (quasi) tutti i requisiti, ma la loro richiesta non può essere soddisfatta. Non ci sono alloggi. «Ma risolvere l'emergenza casa è una delle priorità della nostra amministrazione», assicura l’assessore all’Urbanistica, Fausto Mascia, consapevole che l’emergenza sia di ampia portata. Il Comune si guarda attorno per individuare aree adeguate, magari intavolando trattative di scambio terreni con qualche privato. Solo all’atto della disponibilità della superficie l’ente potrà allacciare i contatti con Area per dare gambe al progetto.

I numeri

A Tortolì non consegnano nuovi alloggi Area dal 2017. Quell’anno il Comune aveva consegnato due complessi. A dicembre erano state affidate le chiavi a 26 beneficiari degli alloggi di Is Tanas, in precedenza si erano aperte le porte per 30 famiglie nel blocco di Is Cogottis. La svolta era arrivata quattro anni dopo l’approvazione della graduatoria, a conferma che l’iter è prigioniero di una burocrazia asfissiante. D i quelle strutture alcune sono rimaste orfane dei legittimi assegnatari, mentre altre non sono mai state occupate dagli stessi che, invero, le hanno temporaneamente affittate.

RIPRODUZIONE RISERVATA