Case inagibili, Area avvia i lavori 

Trentacinque appartamenti nelle case popolari dei Comuni di Arbus, Guspini, Serrenti e Villacidro, vuoti perché inagibili. Ora l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa ha pronto il progetto di recupero per circa 700 mila euro, fondi per contrastare il caro affitti e le crescenti difficoltà a trovare casa nel Medio Campidano. Si parte da Arbus, dove sono in corso lavori in una palazzina di via Raimondo Pani. «Dopo diversi solleciti alla Regione, l’ultimo a fine anno, nei giorni scorsi Area ha comunicato l’avvio dell’intervento. Una goccia nel mare del bisogno che si spera sia solo il punto di partenza», dice il sindaco Paolo Salis.

Alloggi precari

Gli alloggi che gli inquilini hanno lasciato a causa delle pessime condizione, rischio crollo di pareti e di cornicioni esterni, non sono stati riassegnati proprio perché necessitano di messa in sicurezza. «Alcuni lavori - fa sapere Area - sono in corso di esecuzione, altri lo saranno a breve, grazie all’accordo quadro per le opere di manutenzione. Singoli progetti approvati dopo sopralluoghi e verifiche tecniche». Problematiche comuni nei paesi interessati, dove la casa popolare è sempre più merce rara, nonostante ci siano migliaia di palazzine e altrettante famiglie in graduatoria che hanno diritto ad affitti calmierati per ragioni economiche e sociali. «Nel nostro territorio - aggiunge Salis - il problema non è tanto l’assenza degli alloggi, piuttosto le condizioni in cui si trovano. Sono i più vecchi del Medio Campidano, quasi 70 anni di vita, alcuni ex edifici minerari che soffrono il peso degli anni senza manutenzioni straordinarie. La maggior parte sono umidi, muffa nelle pareti, fogne e impianti idrici da rifare, nei piani alti arriva un filino d’acqua, a volte rubinetti asciutti». Situazione molto simile a Guspini. «Il tema dell’abitare - ricorda il primo cittadino, Giuseppe De Fanti - incide con forza sulle famiglie alle prese con l’elevato costo della vita e in particolare del caro affitto. Abbiamo interi quartieri di palazzine di Area, tutte alle prese con carenze strutturali, all’interno e all’esterno. Assenti le manutenzioni straordinarie, mentre quelle ordinarie solo nei casi di emergenza».

Nuove costruzioni

«A Serrenti - dice il sindaco, Leo Talloru - è pronto il progetto per 7 nuovi alloggi. L’iter è giunto a conclusione dopo continue sollecitazioni. Gli altri appartamenti hanno bisogno di una messa in sicurezza, nella graduatoria aggiornata sono dieci le famiglie in attesa di una casa». Necessità di nuovi alloggi anche a Villacidro. «I 400 alloggi - ricorda Federico Sollai - oltre a non essere sufficienti a soddisfare la richiesta, necessitano di una ristrutturazione seria. La situazione preoccupa: piove dentro, gli impianti stravecchi, pessimi gli ingressi. C’è un’inquilina in sedia a rotelle da due anni prigioniera in un alloggio che dovrebbe avere servizi e rispetto delle persone che vivono situazioni di disagio. Aspettiamo risposte».

