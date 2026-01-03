«Case in vendita per protesta contro la discarica di Is Urigus» 

La protesta contro la discarica non si ferma a Is Urigus. “Basta, non ne possiamo più: svendiamo le nostre case”, è il messaggio lanciato dai cittadini, decisi a proseguire l’iniziativa fino allo stop dell’iter autorizzativo e alla revoca della concessione. A promuovere l’azione è il comitato spontaneo “No alla discarica”. Il portavoce Sergio Porceddu denuncia l’assenza di risposte concrete: «Chiediamo un decreto di revoca della cava: quello che sta accadendo è uno scempio. Ci domandiamo se tutto ciò sia davvero consentito dalla concessione in essere. Se la discarica verrà realizzata chi verrà ad abitare qui? Chi acquisterà un terreno o una casa nella nostra frazione?».Sulla stessa linea anche Silvio Nocco: «I lavori per la discarica procedono senza intoppi. Per questo abbiamo deciso provocatoriamente di mettere in vendita le nostre abitazioni, con balconi che si affacciano sulla discarica». Alla mobilitazione ha aderito anche la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usa: «Questa ennesima protesta testimonia l’elevato livello di frustrazione della popolazione. Non vogliamo la discarica e chiediamo un atto di coraggio a tutta la classe dirigente regionale e alla presidente Alessandra Todde». (f. m.)

