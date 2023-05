Case in vendita, la crisi non si vede 

Giovani coppie e famiglie in fila per acquistare una casa a Selargius, con oltre 2mila richieste a fronte di un centinaio di immobili in vendita. Dal centro cittadino sino alle zone residenziali, sempre più ambite anche per i costi più contenuti rispetto a Cagliari. È la fotografia della città descritta dalle agenzie immobiliari presenti nel territorio , con un trend positivo di compravendite registrato negli ultimi mesi nonostante l’aumento dei tassi dei mutui.

Poca offerta

Tante richieste e poche case disponibili. Appartamenti in mini condomini nel centro abitato, villette nella borgata Santa Lucia e nel rione di San Lussorio. Con costi che - per quanto riguarda i trivani, la tipologia più ricercata - oscillano fra i 130 e i 155mila euro per l’usato, oltre i 200mila per le abitazioni di nuova costruzione. «Selargius è una città molto richiesta», dice Windy Walther, titolare della filiale selargina di Tecnocasa, in via Istria. «Incide sicuramente la posizione strategica, il fatto che non è caotica, ordinata anche dal punto di vista urbanistico. E ultimamente molto ricercata soprattutto dalle famiglie che tendono a privilegiare le zone vicine ai parchi pubblici».

Voglia di giardini

Chi compra cerca case con spazi all’aperto, un’esigenza esplosa con il Covid che per lungo tempo ha costretto tutti all’isolamento fra le mura domestiche. «Dal 2020 in poi gli immobili che non hanno spazi esterni sono sicuramente meno richiesti e rimangono invenduti», aggiunge il titolare dell’agenzia immobiliare di via Istria, «a parte quelli più economici che vengono acquistati per ragioni di convenienza. Ma praticamente tutti stanno cercando appartamenti o villette con piccole terrazze, dei balconi, spazi che possano in qualche modo permettere di vivere i momenti in famiglia all’aria aperta».