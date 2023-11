Case in vendita? Affari e prezzi in calo  

Affari in calo del 40 per cento, prezzi più convenienti rispetto ai paesi del circondario. Il settore immobiliare di Assemini registra una situazione non in linea con i paesi del circondario. Secondo l’Istat, negli ultimi 10 anni c’è stata una leggera inflessione del numero degli abitanti. Per quanto riguarda le compravendite, il prezzo medio di vendita delle case è pari a circa 1.600 euro al metro quadrato, a differenza dei comuni del circondario come Cagliari, Elmas e Decimomannu dove i prezzi sono più elevati. Per anni la realtà asseminese è stata pioniera con i suoi servizi efficienti e infrastrutture moderne. Le amministrazioni non l’hanno poi adeguata al trend demografico, relegandola a città “dormitorio”. Così gli acquirenti si spostano dove trovano un miglior rapporto qualità-prezzo.

Il crollo

Lo testimonia Duilio Batzella, 44 anni, agente d’affari in mediazione: «Ad Assemini, negli ultimi 10 anni la popolazione è rimasta più o meno stabile, non c’è stato un boom demografico come nel decennio precedente. Nell’ultimo semestre del 2023 il numero delle transazioni si chiuderà con più del 40% in meno. C’è una forte difficoltà ad accedere al credito da parte dei potenziali acquirenti. Il potere di acquisto delle famiglie è diminuito del 70% e nel contempo i tassi sono aumentati del 70%, arrivando a sfiorare il 4% per i tassi variabili. I tassi fissi, di contro, sono rimasti pressoché uguali, e da qualche settimana la Regione ha riattivato il tasso agevolato. Ci si mettono poi gli istituti di credito. Le banche sono lentissime nelle pratiche di concessione dei finanziamenti, ci impiegano generalmente dai 4 ai 6 mesi. Da maggio in poi c’è stato un rallentamento impressionante. Di fatto, rispetto al 2007, le compravendite sono diminuite del 50%. Il livello qualitativo dell’offerta - continua Batzella - è sceso. La penuria di immobili usati e i pochi disponibili con qualità medio-alta, fanno sì ché le famiglie puntino gli occhi sul nuovo con determinate caratteristiche funzionali ed estetiche».

Le richieste

D’accordo Mattia Casini, 36 anni, consulente immobiliare: «Dopo il Covid la tipologia più richiesta, anche ad Assemini, è quella del trivano con cucina abitabile, cantina o ripostiglio e possibilmente una pertinenza esterna come giardino o terrazzo. I prezzi di vendita abbordabili vanno dai 100 ai 180mila euro. L’età media degli acquirenti è 30 anni e la loro prospettiva è quella di avere pochi figli. Le famiglie cercano l'efficientamento energetico e la classificazione energetica più elevata. Gli affitti? Nell’ultimo anno il canone è aumentato del 30% e i proprietari perché i proprietari tendono a stipulare contratti a breve termine o ad affittare come B&B per paura che gli inquilini rovinino casa o non paghino. Nel caso raro di affitti lunghi, non sentendosi tutelati, i proprietari mettono dei paletti discriminanti come “No animali”, “No bambini” e “reddito dimostrabile”. Chiaramente l’aeroporto militare di Decimomannu ha contribuito, con l’inaugurazione della scuola di volo, a far aumentare la richiesta. Il circondario si sta adeguando, Assemini compresa, con la trasformazione di abitazioni di ampia metratura in piccoli appartamenti da affittare per brevi periodi».

Il nuovo

Conclude Paolo Porceddu, 61 anni, geometra: «Negli ultimi mesi ci sono state molte richieste di nuove costruzioni. Il mercato di Assemini si sta risvegliando da qualche anno nonostante il prezzo dei materiali sia aumentato considerevolmente. Le unità immobiliari più richieste sono i trivani, i cui prezzi si aggirano intorno ai 125-128mila euro. Vengono richieste rifiniture medio buone, classi energetiche dalla C alla A e impianti fotovoltaici e solari termici».

