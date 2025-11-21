VaiOnline
Comuni costieri.
21 novembre 2025 alle 01:14

Case in affitto? Sì, ma solo ai turisti 

Da Cabras a Riola e Cuglieri, impossibile trovare alloggi a lungo termine 

Le case non mancano, ma i proprietari preferiscono affittare ai turisti. E così trovare un’abitazione in affitto per un lungo periodo sta diventando un problema, soprattutto nei comuni costieri come Cabras, per esempio. Ma anche a Riola, Nurachi, San Vero e Baratili. Stessa cosa nelle marine di Cuglieri.

Porte chiuse

Molte abitazioni sono state trasformate in case vacanza e vengono aperte solo da maggio a ottobre; negli altri mesi sono disponibili ma per affitti transitori e brevi.

Chi cerca un alloggio a lungo termine, quindi, non ne trova e tantissime famiglie, ma anche single e giovani coppie, si ritrovano così senza tetto. A ciò si aggiungono le difficoltà nell'accesso al mutuo per l'acquisto di una casa. Ma non solo, la scarsità di case con affitto tradizionale sul mercato ha fatto aumentare i canoni di locazione.

Le testimonianze

«In 48 ore riceviamo una media di 300 telefonate. Tutti cercano una casa in affitto e ci chiamano da tutta la provincia, ma anche per noi è difficile accontentare i clienti – afferma Andrea Careddu, titolare dell'agenzia “Cerco casa” assieme al socio Roberto Pirastu – O si trovano solo affitti brevi o prezzi che arrivano anche a 650 euro al mese per un bilocale a Cabras, per esempio. Troppo». Careddu fa notare anche un altro aspetto: «Molti proprietari poi sono diffidenti, hanno paura di non essere pagati e di ritrovarsi con la casa occupata per lungo tempo in attesa di una sentenza di sfratto».

Gli amministratori

Un problema serio che stanno toccando con mano anche gli amministratori comunali. «Per Cabras, ma non solo, questo significa perdere i residenti che, a causa della mancanza di case in affitto, sono costretti ad allontanarsi dal loro paese d'origine - spiega il sindaco, Andrea Abis - I proprietari delle case in affitto a lungo termine chiedono anche 700 euro; cifre assurde che nemmeno una coppia di lavoratori può permettersi. Siamo di fronte a un problema che deve essere risolto. Lo Stato e la Regione dovrebbero attuare insieme un piano casa per costruire nuove abitazioni per chi vive nel proprio paese». A Baratili il problema è lo stesso: «Le case vacanza durante l'inverno vengono chiuse - spiega il vicesindaco Giannantonio Madau – molti hanno paura che gli inquilini non vadano via nei tempi stabiliti dal contratto».

