Case in affitto? Libere soltanto per i turisti 

A Iglesias è ormai diventato impossibile trovare case in affitto, e le poche abitazioni rimaste sul mercato hanno subito un rincaro dei prezzi del 30 per cento rispetto al periodo pre-Covid. Il fenomeno del caro affitti sarebbe strettamente collegato al cosidetto “iperturismo”, che incentiva gli affitti brevi a scapito dei contratti di locazione a lungo termine. Certamente i livelli di iperturismo non sono gli stessi delle grandi città europee, ma è comunque una situazione che richiede di essere monitorata e disciplinata.

La richiesta

Nel centro storico della città, gli affitti residenziali sono diminuiti a favore di quelli turistici, mentre si registra un aumento degli acquisti di immobili da parte di ex vacanzieri stranieri con l’intento di aprire nuove case vacanza. Un segnale del crescente apprezzamento della città da parte dei turisti, ma anche un rischio concreto di svuotamento del centro storico a discapito degli iglesienti. «Ricevo chiamate giornaliere da persone in cerca di case in affitto, ma non se ne trovano. – dichiara Simone Congiu, agente immobiliare che opera a Iglesias – Qui acquistano soprattutto tedeschi e inglesi. Ormai il centro storico è invaso da case vacanza e, nell’ultimo anno, gli affitti a breve termine si sono triplicati rispetto al precedente».

Un fenomeno che investe non solo il centro storico, ma anche le zone di campagna fuori dalla città, dove alcuni proprietari di immobili stanno sfrattando alcuni locatari di case site in zona Carraras per trasformare le loro seconde case in strutture turistiche.

Le agenzie

Se la domanda di affitti a lungo termine è in calo rispetto a quelli turistici, sono pochi anche gli agenti immobiliari che se ne occupano: «Non trattiamo affitti residenziali – racconta Gianluca Pintore, storico agente immobiliare di Iglesias –. È una scelta dettata dal fatto che le case in affitto sono introvabili. Le condizioni richieste dai proprietari sono spesso esagerate, ma il problema di fondo è che la legge non tutela i locatori nei contratti a lungo termine». Dilemma noto: «È un problema ancora fuori controllo – commenta Massimiliano Manis, ingegnere edile –. L’affitto a lungo termine è considerato poco vantaggioso perché meno redditizio di quello settimanale. Un turista può arrivare a spendere mille euro a settimana, e questo tipo di affitto può fruttare fino a 5.000 euro al mese, senza contare il mercato nero, che continua a restare sommerso».Gli appartamenti disponibili per affitti a lungo termine in centro storico oscillano tra i 420 e i 500 euro al mese (per un bivano si parte anche da 300 euro), mentre nelle zone residenziali i prezzi possono salire di circa 100 euro in più. Sul fronte delle vendite, il costo al metro quadro in centro storico varia dagli 800 ai 1.000 euro, mentre nelle zone residenziali può arrivare fino a 1.200 euro.

