Case green, via libera dall’Ecofin 

La direttiva sulle case green diventa realtà e immancabili ripartono le polemiche sugli investimenti che si renderanno necessari. I ministri europei al Consiglio Ecofin hanno confermato l’accordo raggiunto con il Parlamento europeo a dicembre, per portare gli immobili a emissioni zero entro il 2050. Italia e Ungheria però hanno votato contro nel Consiglio a Lussemburgo; astenute Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia.

Il testo ora in Gazzetta

Caustica la reazione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: «È una direttiva bellissima, ambiziosa, ma alla fine chi paga?». In Italia, «abbiamo esperienze in cui pochi fortunelli hanno rifatto le case grazie ai soldi che ha messo lo Stato, cioè tutti gli altri italiani, e diciamo che è un’esperienza che potrebbe insegnare qualcosa», ha detto con evidente riferimento al Superbonus. Il testo della direttiva arriverà ora in Gazzetta per entrare in vigore dopo venti giorni. Gli Stati membri avranno due anni per recepirlo nelle legislazioni nazionali. Dalla Commissione Ue è stata ricordata l’ampia discrezionalità che i governi nazionali avranno per raggiungere gli obiettivi concordati, anche rispetto a quali edifici rientreranno nelle regole. La stima dell’esecutivo comunitario è comunque che entro il 2030 serviranno 275 miliardi di euro di investimenti annuali per la ristrutturazione degli edifici.

La tabella di marcia

La direttiva proposta dalla Commissione nel 2021 è pensata tenendo a mente che un terzo delle emissioni di gas serra nell’Ue provengono dagli edifici. Per il 2030 tutti i nuovi edifici dovrebbero essere a emissioni zero (2028 per gli edifici pubblici), mentre entro il 2050 dovrebbe esserlo l’intero patrimonio edilizio Ue. Le capitali, Roma inclusa, dovranno ora presentare a Bruxelles un piano nazionale di ristrutturazione. Almeno il 16% degli edifici pubblici con le peggiori prestazioni andrà ristrutturato entro il 2030 e il 26% entro il 2033. Per le case si applicherà un obiettivo di riduzione del consumo energetico del 16% dal 2030 e del 20-22% entro il 2035. Gli Stati potranno scegliere di applicare esenzioni per gli edifici storici, agricoli, militari. L’obbligo di installare i pannelli solari riguarderà solo i nuovi edifici pubblici, e sarà progressivo. Tempo fino al 2040 per dire addio alle vecchie caldaie a combustibili fossili, mentre dal 2025 dovranno terminare i sussidi per le caldaie autonome.

