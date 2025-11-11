VaiOnline
Proposta.
12 novembre 2025 alle 00:33

«Case gratis ai medici di base» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alloggi gratuiti per i medici che accettano di prestare servizio nelle aree disagiate dell’Isola. È il cuore di una proposta di legge presentata da Forza Italia e illustrata ieri dal primo firmatario Giuseppe Talanas. Gli obiettivi sono due e legati tra loro: superare la carenza di medici di base nei territori interni e montani, combattere lo spopolamento delle zone interne. «Negli ultimi anni la Sardegna sta attraversando una crisi sanitaria strutturale - ha spiegato Talanas – interi territori sono privi di un presidio sanitario stabile e i cittadini si trovano costretti a percorrere decine di chilometri per una semplice visita o per ricevere un'assistenza di base che, in uno Stato moderno e in una Regione autonoma, dovrebbe essere garantita universalmente». Le politiche finora adottate «si sono rivelate insufficienti. Il problema non è solo il compenso, ma anche la gestione familiare. Un medico con una famiglia difficilmente accetterà un incarico in un comune interno se non può contare su un'abitazione dignitosa, servizi scolastici per i figli, collegamenti adeguati e un minimo di prospettiva di stabilità».

Da qui la proposta che prevede la creazione di un fondo regionale - 30 milioni nel triennio 2026-28 - a favore dei Comuni, per finanziare interventi di edilizia residenziale e misure di sostegno abitativo per la creazione, ristrutturazione ed acquisto di alloggi da destinare ai medici che accettino incarichi nei comuni interni ed in tutte le cosiddette aree disagiate.

Le condizioni

Naturalmente, i beneficiari devono sottoscrivere un vincolo si servizio minimo triennale nella sede individuata. Garantire ai medici una casa e un contesto di vita dignitoso nei Comuni del centro Sardegna «significa garantire ai sardi che vi abitano la continuità del servizio sanitario, la presenza dello Stato e la possibilità concreta di restare nella propria terra». L'auspicio, chiude Talanas, è che questa proposta di legge «non abbia colori politici. Qua c'è in gioco la salute dei sardi, spero che questa volta minoranza e maggioranza possano lavorare assieme per portarla subito in commissione e, se necessario, integrarla e unificarla, prima dell'approdo in Aula».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 