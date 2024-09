«Case e vie allagate, adesso basta» 

Sono bastate le prime piogge delle scorse settimane per riportare a galla problemi mai risolti. Basta infatti un acquazzone, nemmeno tanto violento, per allagare strade e costringere in casa i residenti.Succede sempre nelle stesse zone, senza che mai, stagione dopo stagione, si riesca a trovare una soluzione.

La mappa del disastro

È il caso dell’ultimo tratto di via Trieste verso via Fiume, dove l’acqua arriva fin dentro i cortili delle case, ma anche di Santo Stefano e poi di alcune lottizzazioni del litorale a cominciare da via San Martino. Le pulizie delle caditoie, per cercare di scongiurare gli allagamenti, vanno avanti con regolarità in tutte le zone: gli operai della De Vizia con l’ausilio della Polizia locale, aprono i tombini per ripulirli da foglie, fango e detriti. Ma non basta. In questo grave periodo di siccità la pioggia è attesa ma in via Trieste si guarda il cielo e si ha paura. Il temporale di qualche settimana fa, ha trasformato le strade in torrenti e imprigionato i residenti nelle loro case.

Paura in via Trieste

«Avevamo l’acqua fino al portoncino», racconta una residente, Rosanna Delogu, «e siamo davvero stufi di questa situazione. Ogni anno è lo stesso disagio, perché i tombini non riescono a inglobare l’acqua in eccesso e fango e melma fuoriescono dai pozzetti. Non possiamo nemmeno uscire di casa e siamo costretti la notte, se comincia a piovere, a scappare in fretta e furia per spostare le auto. Più volte è stata segnalata questa situazione, ma non cambia niente».

Poco distante, affacciata alla finestra della sua abitazione,c’è Margherita Mameli 78 anni: «Ogni volta che piove succede un disastro», racconta. «Nel cortile entra l’acqua dalla strada e arriva fino al loggiato. Possibile che non possano fare niente? Io sono stata costretta diverse volte anche a chiamare i vigili del fuoco per aiutarmi». Il problema è lo stesso di Maria Luisa Stocchino: «Anche da me entra l’acqua in garage e non vi dico per riuscire ad asciugare. Ma cosa possiamo fare? Lo sanno che succedono queste cose ma non fanno niente».Fedele Usai 83 anni è più fortunato perché abita nella prima parte di via Trieste, quella meno esposta agli allagamenti, ma «mia cugina abita lì in fondo e ogni volta deve spostare anche la macchina se non vuole trovarla sommersa dall’acqua».

Santo Stefano

Altro quartiere stesso problema. Anche nella zona di Santo Stefano le strade diventano fiumi con i residenti costretti a uscire di casa con gli stivali di gomma. E i lavori per la realizzazione del collettore fognario, pronti a partire, non risolveranno il problema.

Nella zona il problema si trascina da anni. Il quartiere convive con una rete fognaria vecchia e fatiscente con ancora le tubature in polietilene. A questo si aggiunge poi la questione che non c’è divisione tra acque bianche e acque nere con queste che vanno a confluire nella rete delle acque piovane. Così le strade si allagano e i residenti sono prigionieri in casa. Tant’è che erano stati anche sistemati i cartelli di divieto di fermata e di sosta proprio nelle strade a rischio allagamento, nei giorni di allerta meteo.

