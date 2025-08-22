«Case e servizi gratis ai medici del San Marcellino» 

Non solo incentivi economici ai medici: per convincerli a trasferirsi al San Marcellino di Muravera occorre che i Comuni del Sarrabus e del Gerrei offrano loro (e alle loro famiglie) una serie di servizi, da quelli scolastici (asili nido, mensa, dopo scuola) all’alloggio (con affitto pagato, magari anche sul mare). La proposta stavolta è del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu che – assieme al Consiglio comunale – ha approvato il documento stilato due mesi fa dal Comune di Muravera per il rilancio, appunto, dell’ospedale e, allo stesso tempo, ha chiesto un ulteriore sforzo per rendere il territorio più attrattivo.

L’appello

«Ci sono tutti i presupposti – ha spiegato Porcu – per rilanciare il San Marcellino. Tra ottobre e novembre ci sarà un bando per l’assunzione di specialisti per il laboratorio analisi mentre è stata attivata la procedura per riportare un ortopedico. Anche noi come Comuni dobbiamo cercare di giocare un ruolo importante offrendo a chi sceglie di trasferirsi qui una serie di servizi». La richiesta di uno sforzo ai Comuni era già stata fatta dal nuovo direttore generale della Asl Aldo Atzori due mesi fa, nell’aula consiliare di Muravera: «Le comunità – fu l’invito di Atzori – trovino ulteriori modi per incentivare un medico a trasferirsi ad esempio mettendo a disposizione un alloggio».

Le reazioni

Dai banchi dell’opposizione Stefano Pili (medico chirurgo al Brotzu) vede la situazione «molto complicata, c’è un problema a livello nazionale nel reperire i medici e ne servirebbero quaranta per l’ospedale di Muravera». In ogni caso «il San Marcellino ha una ragione d’essere e potrebbe scaricare il sovraccarico di lavoro infinito dei pochi ospedali cagliaritani». Dunque «votiamo all’unanimità con convinzione» ma «troviamo davvero il modo di incentivare i medici che, piaccia o no, seguono le regole del mercato. E cioè, possono scegliere di lavorare negli Stati Uniti, a Dubai o in Norvegia. E nella situazione attuale purtroppo nessuno vuole venire a Muravera».

Il testo

La proposta approvata ormai da tutti i Consigli comunali del distretto sanitario del Sarrabus-Gerrei (e dunque pronta per essere inoltrata al manager Atzori e all’assessore regionale alla Sanità Bartolazzi) prevede, fra le altre cose, il rafforzamento della pianta organica del Pronto Soccorso (garantire sempre il doppio medico di turno), del reparto Medicina e della Sala prelievi (che si fornisca un servizio senza la necessità di prenotare), un anestesista sette giorni su sette, un ortopedico (assente da sei mesi) il potenziamento del laboratorio analisi, dell’Oncologia e della Chirurgia. In più – se i Comuni troveranno il modo di raccordarsi – alloggi gratis e servizi aggiuntivi per i medici e le loro famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA