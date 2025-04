Case e balconi fioriti, al via la sfida 

Al via il concorso Case fiorite, promosso dal Rotary club, il Rotaract e l’Interact e agli altri due club di servizio oristanesi Soroptimist e Lions.

Nato nel 2012 per promuovere la cittadinanza attiva e il decoro urbano tramite la cura del proprio balcone,

terrazzo o giardino, il Concorso in questi anni ha conseguito il notevole risultato di rendere le strade di Oristano e delle frazioni più gradevoli e armoniche, diffondendo l’abitudine a curare con maggiore attenzione il proprio spazio privato che sia affaccia sulla strada pubblica.

L'iscrizione è aperta sino al 20 giugno, i cittadini che vorranno partecipare potranno concorrere scegliendo di iscriversi ad una delle categorie. Sarà possibile anche iscrivere gli amici e i vicini di casa che con i loro spazi verdi regalano decoro alla città e che potranno avere così la sorpresa di vincere un meritato premio. In particolare la sezione dedicata ai bambini, vuole incoraggiare i più piccoli a svolgere un’attività creativa

che sviluppa manualità, senso estetico e coinvolgimento civico.

Gli spazi verdi, che dovranno essere visibili dalla via pubblica, saranno fotografati dai componenti della giuria. Per iscriversi basta rivolgersi ai vivai aderenti all’iniziativa, mandare un sms o telefonare ai numeri di telefono: Egle Spinardi 3477759812, Vania Renolfi 0783 70285.

RIPRODUZIONE RISERVATA