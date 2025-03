Case di via Silesu, appalto aggiudicato 

Conto alla rovescia per l’avvio dei lavori inerenti la palazzina in via Lao Silesu. La gara d'appalto infatti, è stata espletata e all’appello manca soltanto la firma del contratto con la società che si è aggiudicata l’importante appalto.

L’edificio in questione necessita di importanti interventi di ristrutturazione esterna ed interna e poi ulteriori interventi relativi all’interno di ogni singola abitazione verranno realizzati in un secondo tempo, grazie ad un finanziamento pari a centoventimila euro. L’investimento complessivo per gli interventi esterni ed interni ammonta invece, a trecentocinquantamila euro. Un intervento atteso dalle persone che risiedono nella palazzina comunale di via Lao Silesu, nella parte meridionale della città, dove trovano spazio dodici appartamenti si edilizia popolare.

La prima palazzina del complesso venne ristrutturata tempo addietro, e adesso prenderanno il via i lavori nella seconda. «Gli interventi programmati sono necessari al risanamento e valorizzazione della palazzina. Un percorso - ha spiegato l’assessora all’Urbanistica e paesaggio, Giorgia Cherchi - di rigenerazione urbana e sociale. È prevista la sistemazione delle scale, verranno infatti rimossi gli intonaci degradati ed in evidente distacco. Verranno ristrutturate le facciate dello stabile, con interventi finalizzati alla pulizia, restauro e consolidamento. Una riqualificazione urbana - ha concluso l’assessora - al servizio del cittadino cercando di prestare molta attenzione alle periferie». (ro. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA