«Case di via Rinascita in abbandono» 

Case popolari di via della Rinascita: la protesta degli inquilini contro il Comune di Sant’Antioco, accusato di essere latitante per i lavori di manutenzione e per il verde pubblico.

La situazione

Sette palazzine, 34 famiglie di cui due hanno acquistato, gli altri inquilini del Comune. Tutto attorno sporcizia e disordine. Alberi che “implorano” la potatura, non solo rifiuti abbandonati ma addirittura automobili. Tutta l’area è priva di illuminazione pubblica, quindi pericolosa nelle ore notturne. «Più volte siamo andati a parlare con gli amministratori - ha detto Efisio Calabrò - ma qui da diversi anni non si vede nessuno. L’umidità negli appartamenti è visibile ad occhio nudo e il problema fondamentale è il tetto. Ci piove, i calcinacci ogni tanto cadono e rappresentano un rischio per tutti noi. Paghiamo l’affitto, questi lavori li dovrebbe far fare il Comune, ma sembra che si siano dimenticati di noi». L’ultimo intervento di modifica strutturale e effettiva manutenzione degli edifici i residenti la riconducono al 1995. «Noi l’appartamento lo abbiamo acquistato - dice Franco Melis - ma mai rifarei un errore del genere. Pensavo che la presenza del Comune fosse una garanzia, invece, il tetto ci sta crollando addosso e i danni della mia casa, sono riconducibili alle infiltrazioni che arrivano dai piani superiori. Il Comune fa orecchie da mercante». L’inquilina che stende la roba al piano superiore indica quel che resta del parapetto. «Ci sta cadendo in testa - dice Rosaria Basciu - ma nessuno interviene. Non è sicuramente un problema che possiamo risolvere noi inquilini». La vicina Raffaella Bardi aggiunge: «Sono nata in questa casa perché ci vivevano i miei genitori e adesso ci sono io con la mia famiglia, ma in 50 anni, non avevo mai visto così tanta indifferenza da parte dell’amministrazione comunale. Ci hanno abbandonato».

La replica

«È previsto dal contratto che oltre a doversi occupare delle pertinenze interne ai palazzi, quindi scale e spazi comuni - l’assessore al Patrimonio comunale, Pasquale Renna - devono provvedere anche alla manutenzione del verde e tenere pulito e in ordine i piazzali. Per quanto attiene invece le lamentele per la manutenzione delle infrastrutture, tetti e quant’altro, al momento il Comune non ha le risorse. Debbo però rimarcare che gli inquilini non hanno mai formalizzato una protesta. Si lamentano a voce, ma non non c’è alcuno scritto».

RIPRODUZIONE RISERVATA